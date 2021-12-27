Соцдемы не позволили назначить крупные компенсации бывшим руководителям Кохтла-Ярве

По словам председателя фракции социал-демократов Эдуарда Одинца, ни один представленный проект решения о назначении компенсаций не соответствовал принципам административного делопроизводства, регламенту городского собрания и закону об организации местного самоуправления.

"Ни в одном решении не было обосновано, почему одному или другому бывшему руководителю города назначается та или другая компенсация. Взяты максимальные возможные суммы из закона и этим ограничились", сказал Одинец. "Из решения городского собрания должно быть понятно, почему назначается та или иная сумма. Но никто даже не постарался этого объяснить. От городского секретаря, являющегося автором проектов решения о компенсациях, мы ждали больших познаний в области административного права".

Помимо этого, в проектах решений использована отличная от закона терминология, к тому же ни в одном решении не ведется речь о городских руководителях как о бывших. "Например, решение "Назначение компенсации мэру" создает впечатление, что речь в нем ведется о действующем мэре, хотя, насколько нам известно, господин Наэль пока не собирается оставлять свою должность", отметил Одинец.

На сегодняшнем внеочередном заседании городское собрание планировало назначить бывшему мэру компенсацию в размере 3 месячных окладов, бывшему председателю городского собрания — 6 месячных окладов, трем бывшим вице-мэрам — от 3 до 6 месячных окладов компенсации. Это означало бы для городского бюджета почти 130 тысяч евро расходов.