Добросердечные жители Эстонии очень быстро исполнили желания почти 2000 детей

”Уже 12 лет подряд перед Рождеством мы проводим благотворительную кампанию подарков ”Дерево ангелов”, с помощью которой посетители наших магазинов могут исполнить заветные желания детей, чьи семьи не имеют возможности сделать желанный подарок в этом году”, — сказала руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti Тийа Шапель. По ее словам, кампания этого года показала, что жители Эстонии уже знают и ждут кампанию ”Дерево ангелов”.

Об этом свидетельствует и тот факт, что уже в первую неделю кампании большая часть желаний о подарках была собрана с деревьев ангелов в магазинах Maxima, и многие эти желания были возвращены в качестве подарков. Многие спрашивали о возможности сделать подарок даже после того, как все желания детей уже нашли исполнителей. ”Мы очень благодарны тем добрым жителям Эстонии, которые думают об исполнении заветных желаний детей во время праздников”, — подчеркнула Шапель.

На фото: 72 ребенка получили в этом году и рождественские подарки от Таллиннского центра социальной работы, который участвует в акции уже третий год.

За последние 12 лет Maxima при участии хороших людей помогла подарить радость Рождества детям тысяч семей по всей Эстонии. В ходе инициированной розничной сетью благотворительной кампании по сбору подарков ”Дерево ангелов” были исполнены тайные рождественские мечты около 20 000 детей. И в этом году Maxima в сотрудничестве с социальными работниками и работниками сферы защиты детей из разных самоуправлений, Таллиннским центром социальной работы и Союзом многодетных семей Эстонии также собрала рождественские пожелания около 2000 детей.