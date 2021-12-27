Добросердечные жители Эстонии очень быстро исполнили желания почти 2000 детей(14)
Проведенная в 12-й раз благотворительная кампания «Дерево ангелов», которая проходила в сотрудничестве Maxima и местных самоуправлений, на этот раз оказалась беспрецедентно успешной. Добрые жители Эстонии очень быстро исполнили желания о подарках почти 2 000 детей.
”Уже 12 лет подряд перед Рождеством мы проводим благотворительную кампанию подарков ”Дерево ангелов”, с помощью которой посетители наших магазинов могут исполнить заветные желания детей, чьи семьи не имеют возможности сделать желанный подарок в этом году”, — сказала руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti Тийа Шапель. По ее словам, кампания этого года показала, что жители Эстонии уже знают и ждут кампанию ”Дерево ангелов”.
Об этом свидетельствует и тот факт, что уже в первую неделю кампании большая часть желаний о подарках была собрана с деревьев ангелов в магазинах Maxima, и многие эти желания были возвращены в качестве подарков. Многие спрашивали о возможности сделать подарок даже после того, как все желания детей уже нашли исполнителей. ”Мы очень благодарны тем добрым жителям Эстонии, которые думают об исполнении заветных желаний детей во время праздников”, — подчеркнула Шапель.
На фото: 72 ребенка получили в этом году и рождественские подарки от Таллиннского центра социальной работы, который участвует в акции уже третий год.
За последние 12 лет Maxima при участии хороших людей помогла подарить радость Рождества детям тысяч семей по всей Эстонии. В ходе инициированной розничной сетью благотворительной кампании по сбору подарков ”Дерево ангелов” были исполнены тайные рождественские мечты около 20 000 детей. И в этом году Maxima в сотрудничестве с социальными работниками и работниками сферы защиты детей из разных самоуправлений, Таллиннским центром социальной работы и Союзом многодетных семей Эстонии также собрала рождественские пожелания около 2000 детей.
В рамках этой кампании Maxima уже долгое время сотрудничает с Союзом многодетных семей Эстонии, который представляет семьи с тремя и более детьми по всей Эстонии. В числе получателей подарков наряду с детьми, желания которых были собраны при помощи местных самоуправлений, были и 500 желаний детей из многодетных семей. 72 ребенка получили в этом году и рождественские подарки от Таллиннского центра социальной работы, который участвует в акции уже третий год.
”Я очень благодарен тем людям, которые были настолько гуманными и сердечными, что приняли участие в организованной Maxima кампании и смогли сделать подарки детям наших клиентов. Было собрано довольно большое количество подарков. Для детей наших клиентов это словно рождественское чудо, когда каждый ребенок получает на Рождество именно тот подарок, который он хочет”, — сказала директор Таллиннского центра социальной работы Керсти Пылдемаа.
В рамках стартовавшей 23 ноября и завершившейся 8 декабря благотворительной кампании деревья ангелов с детскими рождественскими мечтами были размещены в 45 магазинах Maxima по всей Эстонии. Уже второй год подряд одно дерево ангелов находилось и в главном офисе Maxima, где сотрудники компании подарили радость Рождества 74 детям.
Масштабы кампании за 12 лет деятельности существенно выросли. В то время как в 2009 году кампания ”Дерево ангелов” ограничивалась двумя магазинами и желаниями и 40 детей, за последнюю пару лет в кампании принимают участие более 40 магазинов Maxima по всей Эстонии, и с помощью добрых людей исполняются заветные желания 2000 детей. В следующем году предприятие планирует еще больше расширить охват кампании.