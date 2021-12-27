Рождество в аду: угодившая в больницу хозяйка оставила животных под замком в ужасном состоянии — и скрыла их наличие

Еще перед Рождеством хозяйку далматинца по кличке Даффи скорая помощь увезла в больницу, поэтому она попросила отправить собаку в приют. Хозяйка еще до этого искала нового хозяина для собаки, но безуспешно. Однако женщина умолчала о том, что у нее в квартире жили еще и другие животные.

Союз защиты животных сразу не смог найти людей, которые могли бы заняться животными во время праздников, поэтому они обратились за помощью к Спасательному департаменту. Защитники животных не знают, отреагировали ли спасатели на просьбу о помощи или же они не смогли связаться с приютом, но животных так и не забрали из квартиры.

По словам защитников животных, хозяйка поступила очень хитро и закрыла двери в квартире таким образом, чтобы других животных кроме собаки не было видно. Позже женщина заявила, что ей "было стыдно".

Когда защитники животных вместе с представителями приюта и полицией наконец прибыли в квартиру женщины, то их ожидала ужасающая картина. Сильная вонь, животные фекалии, мусор — квартира оказалась в таком состоянии не за пару дней, а явно уже давно была такой.

По словам соседей, собаку крайне редко выгуливали на улице. Далматинец стал настолько слаб, что даже не смог самостоятельно запрыгнуть в машину сотрудников приюта. Собака также оказалась несоциализированной и неуравновешенной.

Только когда соседи спросили, что же будет с кошкой, защитники животных узнали, что в квартире есть и другие животные. По телефону хозяйка заявила, что у нее действительно была одна кошка, но она ее отнесла жить к подруге. Однако при проверке оказалось, что в квартире есть еще несколько животных.

Одна дружелюбная кошка могла свободно разгуливать по комнате, а вторая была заперта в транспортировочной клетке. Защитники животных возмущаются, что ее просто оставили в клетке ждать мучительной смерти. Не лучше состояние было и у кролика, оставленного без еды.