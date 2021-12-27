Год назад в Эстонии была сделана первая прививка против COVID-19

”Год назад вместе с первыми вакцинами у нас появилась надежда на то, что кризис системы здравоохранения в кратчайшее время будет преодолен. Пандемия еще не закончилась, но наше общество уже гораздо более открыто и ситуация гораздо лучше: вакцинированные люди реже распространяют вирус, реже заражаются, реже попадают в больницы и еще реже — в отделения интенсивной терапии. Однако появление новых вариантов вируса и их способность частично заражать вакцинированных показывает, что нам предстоит еще долгий путь. Чрезвычайно важно и в дальнейшем вакцинироваться от COVID-19, так как вакцины по-прежнему очень эффективно защищают от тяжелого течения болезни и смерти”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

Вакцинация уменьшила смертность и число тяжелых случаев болезни. Статистика больничного лечения в Эстонии показывает, что вакцинированный человек нуждается в стационарном лечении в 3–10 раз реже, чем невакцинированный человек. Согласно данным Департамента здоровья, в среднем в больницы попадает 7,5% людей с диагностированным заболеванием, при этом среди вакцинированных тяжелых случаев заболевания всего 0,02%.

”Я убежден, что именно наука в конце концов выведет нас из кризиса. За счет улучшенных ли вакцин, эффективных лекарств или каким-либо иным способом”, — добавил Кийк.

На сегодняшний день известно, что для усиления защиты против новых вариантов вируса важно, чтобы люди, завершившие курс вакцинации, сделали бустерную дозу. Бустерная доза рекомендуется всем совершеннолетним, у кого с момента завершения курса вакцинации прошло как минимум три месяца в случае вакцин AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Moderna и два месяца, если была сделана прививка Janssen.

Согласно исследованию Тартуского университета, для вакцинированных риск заразиться почти в десять раз ниже, чем у невакцинированных, и почти в пять раз ниже, чем у вакцинированных двумя дозами.

Задачами вакцинации против COVID-19 являются сокращение количества случаев заболевания и смертей, обусловленных COVID-19; защита людей, относящихся к группе риска, то есть тех, у кого COVID-19 может протекать тяжелее; сокращение распространения коронавируса в Эстонии и тем самым сдерживание третьей волны заболевания; уменьшение нагрузки на систему здравоохранения и экономику; обеспечение того, чтобы общество Эстонии оставалось открытым, насколько это возможно. Информацию о вакцинации можно получить на сайте www.vaktsineeri.ee/ru и по государственному справочному номеру 1247.