Молодежная сборная России по хоккею стартовала с поражения на чемпионате мира

Сборная России по хоккею уступила шведам со счетом 6:3 в стартовом матче на групповом этапе молодежного чемпионата мира, который проходит в Канаде.

У сборной России отличились:Федор Свечков и Матвей Мичков, у сборной Швеции — Оскар Олауссон, Симон Эдвинссон, Эмиль Андраэ, Александер Хольц, Теодор Нидербах и Даниэль Юнгман.

Уже сегодня сборная России сыграет с командой Швейцарии в 23:30 по эстонскому времени. Швеция проведет следующую игру со словаками. Также в одной группе с Россией выступает действующий молодежный чемпион, сборная США.

Чемпионат мира проходит в канадских городах Эдмонтоне и Ред-Дире. 10 сборных разбиты на две группы по пять команд, из которых в плей-офф выйдут по четыре лучшие. Плей-офф стартует 2 января, финальный матч пройдет в ночь на 6 января.