Жители волости Ляэне-Харью смогут ездить поездами Elron со скидкой и в будущем году

По словам руководителя по развитию и продажам Elron Ронни Конго, обеспечить привлекательность общественного транспорта можно только путем сотрудничества различных сторон: ”Мы уже многие годы заключаем подобные договоры с несколькими самоуправлениями, и четко видно, как они помогают популяризации железнодорожного транспорта. Волость Ляэне-Харью определенно входит в число волостей Эстонии, где больше всего заботятся об экологии, что, разумеется, совпадает и с нашими ценностями. Поэтому мне очень приятно, что сотрудничество продолжается”.

Доволен и старейшина волости Ляэне-Харью Яанус Саат: ”Поезда являются одним из важнейших и наиболее удобных видов транспорта в нашей волости, и люди охотно им пользуются. Многим людям ежедневно приходится ездить на дальние расстояния на работу или учебу, и поезд — отличное транспортное средство для таких целей. Мы хотим, чтобы еще больше жителей волости выбирало в качестве средства передвижения именно поезд. Предлагаемая в сотрудничестве с компанией Elron 60% скидка на проезд, несомненно, может послужить дополнительной мотивацией. Будучи зеленой волостью, мы не можем не понимать, что чем больше людей выберут поезд вместо автомобиля, тем лучше будет для окружающей среды”.

Волость Ляэне-Харью возмещает компании Elron 60% стоимости билетов на поезд, а потому пассажиры как с обычными, так и с льготными билетами (например студенты, пенсионеры) получают такую же скидку на проезд.

Скидка действует для всех билетов на одну поездку в западном направлении в пределах I-IV зон и предоставляется на основании персонализированной Единой карты и документа, удостоверяющего личность. Билеты можно приобрести в поезде у кондуктора или в билетном автомате. Во втором случае добавляется дополнительная скидка 10%. Помимо карт Elron, оплатить покупку билета в автомате теперь можно также банковской картой. Скидка, предоставляемая волостью, действует также для проездного абонемента, который можно приобрести на сайте pilet.ee на Единую карту. С проездным абонементом со скидкой волости Ляэне-Харью в пределах зон I-IV можно ездить и в других направлениях.