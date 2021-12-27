За сутки в Эстонии выявлено 535 случаев заражения коронавирусом, умерли семь человек

По состоянию на утро 27 декабря в больнице находятся 245 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 185 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 151, или 81,6%, не вакцинированы и 34, или 18,4%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 29 новых историй болезни. Умерло семь зараженных коронавирусом: 62-летний мужчина, 65-летний мужчина, двое 80-летних мужчина, 81-летняя женщина, 86-летний мужчина, 87-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 4 494 результата теста, из которых 535 оказались положительными. Из получивших положительный тест 254 не были вакцинированы и 281 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 568 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 56. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 271 488 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 61,1%.

В Эстонии выявлено всего 1678 коронапозитивных, в случае которых генотипизация указывает на штамм "омикрон".

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