Сколько жители Эстонии планируют потратить на новогодние праздники?

"В среднем мужчины планируют потратить на новогодние мероприятия больше, чем женщины. Треть мужчин и четверть женщин планируют потратить более 100 евро. Если сравнивать возрастные группы, то 30–49-летние чаще всего планируют потратить более 100 евро", — сказала руководитель Института финансов Swedbank Мари-Лийс Яэгер.

10% планируют потратить до 30 €, 15% 31–50 €, 23% 51–100 €, 15% 101–150 €, 7% 151–200 €, 4% 201–300 € и 3% более 300 €.

В среднем эстонцы планируют потратить на новогодние праздники меньше, чем люди других национальностей: более 100 евро планируют потратить 22% эстонцев и 42% людей других национальностей.

"Как и ожидалось, люди, которые работают или имеют высокий доход, в среднем планируют потратить на новогодние мероприятия больше денег", — сказала Мари-Лийс Яэгер.

Опрос, проведённый по заказу Института финансов Swedbank, был проведён в ноябре компанией Turu-uuringute AS. Опрос охватил 803 человека в возрасте 16 лет и старше.

Институт финансов Swedbank был создан в 2010 году с целью поддержки людей в принятии финансовых решений, для обмена знаниями в области управления деньгами и для содействия повышению финансовой грамотности в Эстонии.