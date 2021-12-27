ФОТО | Европа потонет без Беларуси: о чем напоминает пугающий памятник в центре Мюнхена

Не пугайтесь — никто не уходит под воду. Это — произведение искусства. Рука с флагом Евросоюза "старается" не утонуть в реке Изар в центре Мюнхена. Автор произведения под названием "Патриот" ("Der Patriot") — немецкий художник Кристиан Шнурер. Цель инсталляции — напомнить Европе, что у ее границ гибнут люди: одни беженцы замерзают в Беларуси, другие тонут в Эгейском море.

Шнурер закрепил силиконовую руку тросами и грузами так, что она держится на плаву против течения. Из ледяной воды она высовывается прямо перед зданием ландтага Баварии — парламента федеральной земли. По задумке художника, инсталляция "Патриот" отображает "горькую картину очевидного противоречия между европейскими идеями гуманизма и множеством умирающих у внешних границ ЕС людей".

Кристиан Шнурер считает себя убежденным европейцем, и именно поэтому он уверен в том, что нынешняя ситуация с беженцами — политический провал Европы. Художник сознательно выбрал для названия слово "патриот", столь часто используемое в наши дни правыми популистами. Шнурер таким образом хочет хотя бы отчасти "реабилитировать патриотизм в его истинном значении".

Силиконовая рука с флагом ЕС. При чем тут Беларусь?

Почему в описании инсталляции художник упоминает Беларусь? Потому что, по его мнению, ситуация с беженцами на границе с Польшей — это "вопиющий пример того, что происходит, когда предают ценности". Он наблюдает за развитием протестного движения в Беларуси с лета 2020 года и сожалеет, что Европа пока так мало сделала для страны, народ которой явно исповедует европейские ценности, очевидно является частью Европы и страдает за каждую попытку открыто об этом заявить.