Государство повысит цены на паром до Хийумаа и Сааремаа.

Сейчас турист, чтобы попасть на Сааремаа, должен заплатить 8,4 евро за автомобиль и 3 евро за пассажирский билет. Планируемые новые цены — 12 и 4,3 евро соотвественно, передает "Актуальная камера".

При путешествии на Хийумаа цену пассажирского билета собираются повысить с 3,40 до 4,86 евро, а автомобильного — с 10 до 14,29 евро,повышение цен, по прогнозам министерства, может принести дополнительный доход до 1,5 млн евро.

"У повышения цен две причины. Одна из них — все мы знаем, как сейчас изменились цены. Вторая — нужно больше совершать дополнительных рейсов. На следующий год запланированы более 500 дополнительных рейсов на Сааремаа и более 200 — на Хийумаа. Но повышение цен не коснется местных жителей", — прокомментировал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.