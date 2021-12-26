Инструкция: оформить развод в Эстонии можно тремя способами, какой выбрать?(4)
Если супружеская жизнь зашла в тупик, встает вопрос о разводе. При этом жизненные обстоятельства у пар бывают разные, и не всегда супругам удается прийти к согласию без профессиональной помощи. К тому же случается, что один из супругов на развод не соглашается. Какие же есть варианты расторжения брака в разных ситуациях и сколько они стоят, пишет "МК-Эстония".
В Эстонии брак может быть расторгнут в загсе, нотариальной конторе или в суде. Отделы загса, в компетенцию которых входит оформление развода, это местные самоуправления и Таллиннский департамент записи актов гражданского состояния.
”Если супруги о разводе договорились, то для расторжения действительного брака самым дешёвым и быстрым способом будет развод в загсе. Для этого супруги должны одновременно явиться туда дважды. Таким же образом можно развестись и у нотариуса, но это немного дороже. Если супруги не смогли развестись в загсе или у нотариуса, можно подать в суд исковое заявление”, — объясняет присяжный адвокат Евгений Твердохлебов.
Он предупреждает, что прежде всего надо понимать, что расторгнуть можно только действительный брак. На практике же случается, что брак признается недействительным, тогда невозможен и развод, и все вытекающие из него действия, как раздел имущества и прочее.
Суд может затянуться
Когда выбран вариант развода через суд, надо быть готовым к тому, что процесс может затянуться. Кто-то из супругов может начать умышленно оттягивать срок развода.
”Согласно статье 67 Закона о семье, суд должен принять меры для примирения сторон, за исключением случаев, когда это невозможно или неразумно, исходя из обстоятельств. Суд может дать сторонам срок для примирения продолжительностью до шести месяцев, если одна из сторон об этом ходатайствует. В среднем суд дает порядка трех месяцев. Но нередки случаи злоупотребления подобными ходатайствами в целях затянуть развод по тем или иным причинам”, — говорит присяжный адвокат Юлия Зайцева.
Обычно, по словам адвоката, в таких ситуациях людьми движет либо желание мести, либо необходимость ”вывести” имущество, чтобы не пришлось делить его.
Тем не менее адвокат подчеркивает, что понятия ”не дам развод” в Эстонии не существует. Суд не может оставить человека в браке, если он не хочет быть в браке. И даже несмотря на нежелание второй стороны рано или поздно суд разведет супругов.
Дешевле в загсе
С финансовой точки зрения процесс развода через суд самый дорогостоящий. Необходимо оплатить 100 евро госпошлины, также добавятся расходы на представителя (юриста или адвоката), расходы за оформление искового заявления и участия представителя в судебном заседании.
”Исходя из стоимости часа работы представителя и затягивания процесса противоположной стороной, такие расходы могут составить от пары сотен до пары тысяч евро. Но присутствие представителя на судебном заседании необязательно. Взять с собой юриста или адвоката — это право сторон, но не обязанность”, — говорит адвокат Зайцева.
Все же самый востребованный способ развода в Эстонии — развод через загс, за ним идет оформленный в нотариате развод и последний в ряду — судебный развод как самый долгосрочный, дорогостоящий, а также самый эмоционально затратный способ.
”Я рекомендую клиентам оформление развода через нотариат, где также сразу можно оформить раздел имущества, нажитого в браке, и по желанию сторон решить иные вопросы,
например, касательно алиментов на детей и порядка общения с ними”, — советует присяжный адвокат Юлия Зайцева.
Интсрукция
Развод в загсе
Условия:
оба супруга проживают в Эстонии;
супруги подают совместное письменное заявление на эстонском языке (а также документы, подтверждающие заключение брака и удостоверяющие личность, если необходимых для развода данных нет в регистре народонаселения);
супруги оплачивают госпошлину — 50 евро;
если один из супругов по уважительной причине не может лично явиться в отделение загса для подачи совместного заявления, он может подать отдельное заявление, заверенное нотариусом;
служащий загса назначает дату развода — не ранее чем через месяц и не позднее чем через три месяца после подачи заявления о разводе;
если один из супругов по уважительной причине не может прийти в загс в день развода, он может отдельно подать нотариально заверенное согласие на развод без своего присутствия.
После регистрации развода чиновник выдает заявителям по их просьбе справку о расторжении брака. Справка может быть выдана обоим заявителям бесплатно.
При необходимости повторную справку можно заказать уже платно — 5 евро за электронную справку, 10 евро за справку на бумаге.
Развод у нотариуса
Условия:
супруги подают совместно заявление, которое заполняется в присутствии нотариуса;
нотариус может расторгнуть брак и в том случае, если один или оба из разводящихся супругов постоянно проживают за границей;
с собой супруги должны иметь удостоверяющие личности документы и подтверждающий заключение брака документ, если брак не зарегистрирован в регистре народонаселения;
если один из супругов по уважительной причине не может лично явиться к нотариусу для подачи совместного заявления, он может представить отдельное нотариально заверенное заявление;
нотариус назначает дату развода, когда расторгнет брак в присутствии обоих супругов;
если один из супругов не может явиться к нотариусу в назначенное время по уважительной причине, он может отдельно подать нотариально заверенное или заверенное консульством согласие на развод без своего присутствия;
Плата за услугу нотариуса составляет 64 евро плюс налог с оборота.
Развод через суд
Условия:
супруги оспаривают развод или связанные с ним обстоятельства;
заявление о разводе подаётся в канцелярию уездного суда. В Таллинне суд находится по адресу Lubja 4. Также можно подать заявление в среде e-toimik.ee или отправить в суд по электронной почте. Контакты судов: www.kohus.ee;
при подаче искового заявления один из супругов оплачивают госпошлину — 100 евро. При уплате надо использовать полученный в суде уникальный номер ссылки;
правильно оформленное заявлении суд принимает к производству и отправляет второму супругу, требуя ответить;
назначается судебное заседание, иногда оно проходит посредством аудио- и видеосвязи;
суд заслушивает стороны спора (супругов) и выносит решение;
иногда суд назначает срок для примирения;
если супружеские отношения не прекратились или могут быть восстановлены, то суд брак не расторгнет;
если адрес ответчика неизвестен и найти его не получается, то довести процесс развода до конца невозможно. Например, если ответчик — житель другой страны с очень распространёнными в той стране именем и фамилией;
весь процесс обычно занимает от 3 до 12 месяцев;
решение суда вступает в силу 30 дней. Человек будет считаться разведенным после вступления решения в силу.
Наша справка
Брак автоматически считается недействительным, если:
• брак заключили лица одного пола;
• заключение брака засвидетельствовано лицом, не имеющим компетенции чиновника, производящего записи гражданского состояния;
• хотя бы одна из сторон не выразила волю заключить брак.
Суд может признать брак недействительным, если:
• при заключении брака нарушено требование в отношении брачного возраста или дееспособности;
• при заключении брака нарушены запреты на вступление в брак, например, кровное родство или состояние в браке на момент заключения нового брака;
• при заключении брака нарушены формальные требования по процедуре заключения брака;
• на момент заключения брака как минимум у одного из супругов имелось временное расстройство психической деятельности или он не был способен к разумному суждению по иной причине;
• брак заключен под влиянием обмана, угрозы или насилия, в том числе с сокрытием состояния здоровья или иных личных обстоятельств супруга, если это обстоятельство является существенным с точки зрения заключения брака. Имущественное состояние к таким обстоятельствам не относится;
• брак был заключен фиктивно, прежде всего с целью получения вида на жительство в Эстонии;
• супруги стали лицами одного пола в результате смены пола во время брака.