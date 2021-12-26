Инструкция: оформить развод в Эстонии можно тремя способами, какой выбрать?

В Эстонии брак может быть расторгнут в загсе, нотариальной конторе или в суде. Отделы загса, в компетенцию которых входит оформление развода, это местные самоуправления и Таллиннский департамент записи актов гражданского состояния.

”Если супруги о разводе договорились, то для расторжения действительного брака самым дешёвым и быстрым способом будет развод в загсе. Для этого супруги должны одновременно явиться туда дважды. Таким же образом можно развестись и у нотариуса, но это немного дороже. Если супруги не смогли развестись в загсе или у нотариуса, можно подать в суд исковое заявление”, — объясняет присяжный адвокат Евгений Твердохлебов.

Он предупреждает, что прежде всего надо понимать, что расторгнуть можно только действительный брак. На практике же случается, что брак признается недействительным, тогда невозможен и развод, и все вытекающие из него действия, как раздел имущества и прочее.

Суд может затянуться

Когда выбран вариант развода через суд, надо быть готовым к тому, что процесс может затянуться. Кто-то из супругов может начать умышленно оттягивать срок развода.

”Согласно статье 67 Закона о семье, суд должен принять меры для примирения сторон, за исключением случаев, когда это невозможно или неразумно, исходя из обстоятельств. Суд может дать сторонам срок для примирения продолжительностью до шести месяцев, если одна из сторон об этом ходатайствует. В среднем суд дает порядка трех месяцев. Но нередки случаи злоупотребления подобными ходатайствами в целях затянуть развод по тем или иным причинам”, — говорит присяжный адвокат Юлия Зайцева.

Обычно, по словам адвоката, в таких ситуациях людьми движет либо желание мести, либо необходимость ”вывести” имущество, чтобы не пришлось делить его.

Тем не менее адвокат подчеркивает, что понятия ”не дам развод” в Эстонии не существует. Суд не может оставить человека в браке, если он не хочет быть в браке. И даже несмотря на нежелание второй стороны рано или поздно суд разведет супругов.

Дешевле в загсе