Новости России
26.12.2021, 16:08

Владимир Путин рассказал, чем он займется в новогоднюю ночь

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Foto: Priit Simson
Путин пошутил, что в новогоднюю ночь будет слушать поздравление президента России.

Президент России Владимир Путин пошутил, что в новогоднюю ночь он будет слушать поздравление президента. Об этом он рассказал в интервью Павлу Зарубину в программе ”Москва. Кремль. Путин” на канале ”Россия 1”.

”Ну, что? Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента… поздравление президента”, — рассказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как президент России будет встречать Новый год.

”Традиционно — с родными и близкими, с друзьями”, — рассказал он.

При этом рождественская неделя у Путина пройдет в частично рабочем режиме. По словам Пескова, президенту постоянно приходится работать и с документами, и с другими данными, поэтому он редко проводит первые дни января ”как новогодние праздники”.

Также Песков, поздравляя журналистов с наступающим Новым годом, написал, что после штамма ”омикрон” ”осталось не так много букв”.

Также сообщалось, что президент России призвал не забывать о мерах предосторожности ”после первого тоста” на Новый год. Путин отметил, что ”после первого тоста” некоторые забывают про меры предосторожности, но ”сегодня не тот случай”.

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