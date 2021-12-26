В пункте тестирования на площади Вабадузе можно бесплатно сдать экспресс-тест на коронавирус

”Мы предлагаем бесплатное тестирование с помощью профессиональных экспресс-тестов на антиген, которые используются в медицинских учреждениях. Работник здравоохранения на месте помогает с проведением теста. В случае позитивного результата человек направляется на PCR-тест в том же пункте тестирования”, — сказала вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина.

На основании результатов экспресс-тестирования сертификаты или справки не выдаются. Результат тестирования не отображается на портале digilugu.ee.

”Мы рекомендуем проходить экспресс-тестирование перед встречей с пожилыми или входящими в группу риска людьми, в случае которых коронавирус может привести к тяжелому заболеванию или представлять угрозу для жизни. Тестирование помогает снизить связанные с опасностью заражения риски, но не может предотвратить инфицирование. Поэтому, даже после отрицательного результата экспресс-теста важно соблюдать меры безопасности, такие как физическая дистанция, ношение маски в помещении и правила гигиены”, — добавила Бешкина.

Экспресс-тестирование на антиген Covid-19 в пункте тестирования на площади Вабадузе является бесплатным. Город Таллинн покрывает стоимость услуги предприятию Eldred.

”На первых порах услуга будет оказывается в рамках пилотного проекта, призванного снизить риск распространения коронавируса при встречах с родственниками во время праздников. Мы посмотрим, сколько людей нуждаются в бесплатном экспресс-тестировании, а затем решим, стоит ли его продолжать”, — сказала Бетина Бешкина.

Экспресс-тест на антиген можно сдать в пункте тестирования на площади Вабадузе в период с 26 по 31 декабря. Тестирование проводится ежедневно с 9.00 до 21.00, 31 декабря — до 19.00.

Экспресс-тестирование в качестве одной из профилактических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции рекомендовано свежей стратегией тестирования на SARS-CoV-2, подготовленной Министерством социальных дел и Департаментом здоровья.