В пункте тестирования на площади Вабадузе можно бесплатно сдать экспресс-тест на коронавирус
”Мы предлагаем бесплатное тестирование с помощью профессиональных экспресс-тестов на антиген, которые используются в медицинских учреждениях. Работник здравоохранения на месте помогает с проведением теста. В случае позитивного результата человек направляется на PCR-тест в том же пункте тестирования”, — сказала вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина.
На основании результатов экспресс-тестирования сертификаты или справки не выдаются. Результат тестирования не отображается на портале digilugu.ee.
”Мы рекомендуем проходить экспресс-тестирование перед встречей с пожилыми или входящими в группу риска людьми, в случае которых коронавирус может привести к тяжелому заболеванию или представлять угрозу для жизни. Тестирование помогает снизить связанные с опасностью заражения риски, но не может предотвратить инфицирование. Поэтому, даже после отрицательного результата экспресс-теста важно соблюдать меры безопасности, такие как физическая дистанция, ношение маски в помещении и правила гигиены”, — добавила Бешкина.
Экспресс-тестирование на антиген Covid-19 в пункте тестирования на площади Вабадузе является бесплатным. Город Таллинн покрывает стоимость услуги предприятию Eldred.
”На первых порах услуга будет оказывается в рамках пилотного проекта, призванного снизить риск распространения коронавируса при встречах с родственниками во время праздников. Мы посмотрим, сколько людей нуждаются в бесплатном экспресс-тестировании, а затем решим, стоит ли его продолжать”, — сказала Бетина Бешкина.
Экспресс-тест на антиген можно сдать в пункте тестирования на площади Вабадузе в период с 26 по 31 декабря. Тестирование проводится ежедневно с 9.00 до 21.00, 31 декабря — до 19.00.
Экспресс-тестирование в качестве одной из профилактических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции рекомендовано свежей стратегией тестирования на SARS-CoV-2, подготовленной Министерством социальных дел и Департаментом здоровья.
Кроме того, до конца года в восьми столичных центрах профилактики коронавирусной инфекции можно без предварительной регистрации получить как первую и вторую, так и бустерную дозу вакцины. Расположенный на площади Вабадузе пункт открыт и сегодня, 26 декабря, с 9.00 до 21.00. В канун Нового года все пункты работают до 19.00, а 1 января они будут закрыты.
Пункты консультирования и вакцинации, расположенные в Haabersti Rimi (Хааберсти, 1), на парковке Linnamäe Maxima (Линнамяэ теэ, 57), в торговых центрах ”Кристийне” (Эндла, 45) и ”Юлемисте” (Суур-Сыямяэ, 4), в культурном центре ”Линдакиви” (Коорти, 22), в общественном центре Пыхья-Таллинна (Кари, 13) и возле Балтийского вокзала, до нового года открыты по будням с 12 до 19 часов, по выходным — с 10 до 17 часов. В период рождественских праздников, с 24 по 26 декабря, а также 1 января, эти пункты закрыты.