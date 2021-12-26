26.12.2021, 14:20
ФОТО | В Ярвамаа столкнулись два автомобиля. Три человека доставили в больницу, среди них беременная(6)
В 11:45 в Центр тревоги сообщили об аварии в волости Тюри, на 18 километре дороги Пайде-Роовере-Куйметса. Столкнулись два автомобиля: Renault и Škoda. В них находилось пять человек, троих доставили в больницу для проверки здоровья. Одна из них беременная женщина.
Движение по дороге не нарушено. Полицейские выясняют причины ДТП.
Полиция напоминает, что из-за погодных условий нужно быть крайне осторожным, держать дистанцию и сосредоточиться на дороге.