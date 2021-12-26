Департамент здоровья: 433 зараженных за сутки, почти 50% из них вакцинированы

По состоянию на 26 декабря в больничном лечении нуждаются 229 пациентов с коронавирусом. Из них 171 человек в тяжелом состоянии, 140 из них или 82% невакцинированы.

За сутки в палаты положили 39 человек с коронавирусом. Умерло два человека, 61 и 84-летние женщины, обе невакцинированы. К вчерашним данным добавилось еще два смертельных случая: погибли две женщины, 72 и 80 лет.

За сутки сделали 3464 теста на COVID-19. Из них 433 оказались положительными. Позитивный результат у 219 невакцинированых и 214 с полностью завершенным курсом вакцинации.

Бустерную дозу на данным момент сделали 271 033 человек. Всего в Эстонии полностью вакцинировано 61,15% населения.