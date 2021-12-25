Swedbank: количество пользователей цифровыми кошельками резко подскочило, теперь доступна и услуга Xiaomi Pay

„Если мы посмотрим использование цифровых кошельков, то увидим, что рост в завершающемся году оказался скачкообразным. Количество пользователей Google Pay среди клиентов Swedbank по состоянию на ноябрь выросло на 853%, число пользователей собственного андроид-приложения Swedbank выросло на 113%, пользователей Apple Pay стало на 85% больше, Fitbit Pay — на 79% и Garmin Pay — на 148%”, — прокомментировала руководитель подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс.

В ответ на растущий спрос на бесконтактные платежи, которые стали основным способом оплаты товаров и услуг в торговых точках, Swedbank недавно расширил спектр доступных клиентам соответствующих решений и добавил возможность для клиентов привязать свою кредитную или дебетовую карточку к платёжному смарт-аксессуару, совместимому с Fidesmo Pay или Manage-Mii, предоставив клиентам доступ к ещё более широкому спектру возможностей оплаты. Клиенты Swedbank смогут привязать свою дебетовую или кредитную карточку Mastercard к аксессуару, который поддерживает Fidesmo Pay или Manage-Mii. Это поставщики услуг цифровых платежей, которые предлагают услугу бесконтактной оплаты, позволяющую расплачиваться с помощью широкого спектра аксессуаров, включая смарт-часы, браслеты и брелоки.

Теперь же Swedbank добавил возможность для клиентов привязать и свои смарт-часы Xiaomi к банковской карточке Swedbank и использовать Xiaomi Pay.

„Наши клиенты всё меньше пользуются наличными деньгами, и предпочитают пользоваться бесконтактными платежами или использовать цифровые платёжные опции на своих смарт-устройствах. Чтобы ещё больше расширить выбор, мы добавили Xiaomi Pay к нашему ассортименту цифровых кошельков. Таким образом, мы дополняем наш ассортимент удобных и безопасных решений для безналичных платежей в условиях растущего спроса на цифровые платежи”, — добавила Раагметс.

Для использования Xiaomi Pay Вам необходимы смарт-часы Xiaomi, поддерживающие бесконтактные платежи, и карточка Swedbank Mastercard, инсталлированное в телефон приложение Xiaomi Wear Lite (для пользователей iOS), Xiaomi Wear (для пользователей Android) или приложение Mi Fit, установленное на телефоне и синхронизированное со смарт-часами, или карточка Swedbank Mastercard с возможностью бесконтактной оплаты, зарегистрированная в приложении Xiaomi Pay.