Вице-мэр Таллинна Владимир Свет заразился коронавирусом

24 декабря Свет рассказал, что днем ранее ходил в кинотеатр смотреть новую " Матрицу ". Утром у него проявились побочные эффекты. "Теперь вместо рождественского ужина будет ПЦР. Берегите себя и близких, смотрите нормальные фильмы и спокойных Вам праздников!" — написал он вчера.

Сегодня пришел результат ПЦР-теста, который оказался положительным. "Из симптомов пока легкие головная боль, насморк и кашель. Так что в ближайшие дни буду дома отращивать бороду", — иронизирует вице-мэр. — Посоветуйте книги, которые помогли бы заменить праздничный стол, а то расти будет и живот. С праздниками и будьте здоровы!"