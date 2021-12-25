Как получить положительное решение о лизинге — советы банка

Стоимость лизингового автомобиля во многом определяется ежемесячным доходом. Неразумно брать в лизинг машину, стоимость которой превышает ваш доход за год-полтора. Например, если ежемесячный доход составляет 1 000 евро, стоимость лизингового автомобиля может быть в диапазоне от 12 000 до 18 000 евро. Если вы непременно хотите купить более дорогую машину, решение вновь может заключаться в привлечении поручителя из числа членов семьи. Другой вариант — внести больший первоначальный взнос, что уменьшит размер ежемесячного платежа.

Если платежная дисциплина в порядке, наиболее важным аргументом для лизинговой компании будет платежеспособность клиента. Совокупная доля существующих и новых обязательств не должна превышать примерно 40% дохода заявителя. Например, если чистый доход человека составляет 1 000 евро и уже существуют обязательства в размере 200 евро, ежемесячный лизинговый платеж должен укладываться в 200 евро. Если сумма существующих и новых обязательств превышает 40% дохода, стоит подумать о подключении члена семьи в качестве поручителя по договору лизинга. При привлечении поручителя учитываются доходы и расходы обоих заявителей. Если совместные ресурсы окажутся достаточными, договор лизинга, скорее всего, можно будет заключить.

При подаче ходатайства о лизинге выписка со счета для банка играет роль своего рода CV, которое дает представление о платежной дисциплине человека, а также об общем чувстве ответственности за выполнение обязательств. Основной причиной отрицательного решения по заявке на лизинг является некорректное платежное поведение заявителя. Если в обслуживании существующих финансовых обязательств возникают задержки или задолженности, банк не сочтет добавление новых обязательств обоснованным. Чтобы получить положительное решение по лизингу, заявитель должен продемонстрировать корректное платежное поведение как минимум в течение последних 12 месяцев. Чтобы проверить это, лизинговые компании обычно используют отчет Creditinfo по платежной дисциплине или отчет о кредитном рейтинге, на основании которых каждый может бесплатно проверить свою платежную историю.

В Эстонии зарегистрировано более 900 000 машин, что подтверждает любовь эстонцев к автомобилям. У нас в стране в среднем семь машин приходятся на десять человек. Мы — одна из самых автомобильных стран Европейского союза, и некоторые считают, что владение автомобилем, его марка и технические характеристики являются одним из показателей жизненного благополучия. В то же время положительным можно считать то, что люди все чаще покупают машину, как практичного помощника, а не чтобы хвастаться перед соседями.

Как правило, машины стоимостью до 10 000 евро приобретают с помощью автокредитов — это быстро, удобно и даже не требует наличия страхования каско, тогда как покупка автомобиля стоимостью более 10 000 евро обычно финансируется за счет лизинга. В Эстонии средняя стоимость лизингового автомобиля составляет от 20 000 до 30 000 евро.

Условия кредита и лизинга зависят от возраста



Как правило, люди трезво оценивают свои доходы, расходы и финансовые возможности, и, если условия лизинга окажутся подходящими, в Coop Leasing договор будет заключен за 1–2 дня. Однако время от времени банку приходится отклонять ходатайства. Например, при получении лизинга и формировании условий договор важную роль играет возраст заявителя. Если речь идет о молодом человеке около 20 лет, у которого нет других обязательств, можно предположить, что в ближайшие годы он или она будет иметь жилищный кредит или другие связанные с семьей обязательства. Банк может учитывать возникновение такого обязательства, поскольку оно способно повлиять на платежеспособность заявителя в обозримом будущем.

С другой стороны, следует понимать, что человек в возрасте около 60 лет уже очень близок к пенсионному возрасту, когда доход заявителя может резко упасть. Связанные с возрастом риски могут быть снижены для банка, например, за счет более высоких ежемесячных платежей, более короткого лизингового периода, более быстрой амортизации или поручительства более молодого члена семьи.

Меньший риск для банка — предоставить практичному человеку в лизинг практичный автомобиль, или роскошный автомобиль человеку, чей уровень жизни и доход это позволяют. Профили ходатайствующего лица и желаемый автомобиль должны совпадать. Опыт банков показывает, что практический выбор редко приводит к трудностям с платежами, а заявки на лизинг, где цена приобретаемого автомобиля соответствует доходам и расходам заявителя, обычно получают положительный ответ.