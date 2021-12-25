Синоптики предупреждают: во второй половине дня ожидается снегопад. На предстоящей неделе температура упадет до -16 градусов

Ветер юго-западный, западный 4-10, на островах и побережье 7-12, порывами 15, вечером на островах до 18 м/с. Температура воздуха -5..-10, на островах и западном побережье -2..-4°С.

Воскресенье, 26.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Снегопад распространится через Эстонию с севера на юг. Во многих местах метель Ветер западный и северо-западный 5-10, на северном побережье порывами 15, на островах западной Эстонии 10-15, порывами 22 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха -9..-15, на островах и западном побережье -3..-8°C.

Днём: Облачно с прояснениями. Местами пройдет снег, метель. Ветер юго-западный и западный 3-9, на побережье северо-западный 6-11, порывами 15 м/с. Температура воздуха -6..-11, на островах и западном побережье до-1.. -5°C.

Понедельник, 27.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдет снег, возможен позёмок. Ветер западный и северо-западный 3-8, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха -7..-12, местами -16, на островах и западном побережье -2..-6°C.

Днём: Облачно с прояснениями. Местами пройдет снег. Ветер в основном западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха -1..-7, на островах западной Эстонии -2.. +2°C.

Вторник, 28.12:

Ночью: Переменная облачность. Местами небольшой пройдет снег. Ветер в основном южной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха -3..-8, в южной Эстонии -11°C.

Днём: С переменной облачность и без существенных осадков погода. Ветер южной четверти 3-9 м/с, после обеда усилится на островах западной Эстонии и побережье юго-восточный 6-11, порывы 15 м/с. Температура воздуха -3..-8, местами -11°C.

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