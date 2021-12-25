За сутки коронавирус диагностировали у 465 человек, скончались два человека

В течение суток были открыты 15 новых историй болезни. Скончались два человека с коронавирусом: 76-летняя женщина и 80-летний мужчина.

В течение последних суток был проведен анализ 3859 тестов на коронавирус, результат 465 из них оказался положительным. Среди новых заразившихся 249 человек не были вакцинированы и 216 полностью прошли курс вакцинации.

За сутки было введено 313 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 41 случае. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 270 748 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 61,5%.

В Эстонии обнаружены 1318 человек с коронавирусом, в случае которых генотипирование указывает на штамм ”омикрон”.

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