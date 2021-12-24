24.12.2021, 20:56
Власти Таллинна: постараемся, чтобы в следующем году людям было легче(1)
Foto: Taavi Sepp
Столичные власти считают, что у них есть основания с оптимизмом ожидать наступление 2022 года. Однако при этом они признают, что будет непросто.
Об этом в пятницу "Актуальной камере" рассказал мэр Таллинна Михаил Кылварт, вкратце подведя итоги деятельности столичных властей, пишет RusERR.
"Многое удалось сделать. Мы начали проектировать Таллиннскую больницу, мы открыли парк Тондираба, выкупили контрольный пакет акций Tallinna Vesi. Смогли помочь людям, ввели целый ряд льгот и с оптимизмом смотрим в следующий год, потому что принят рекордный бюджет в объеме 1 млрд 32 млн евро. Мы сможем людям повысить зарплаты, увеличить пособия, городскую прибавку к пенсии, пособия к началу учебного года появятся в следующем году", - отметил градоначальник.
"Мы знаем, что будет и в следующем году непросто, но постараемся сделать все, чтобы людям было легче", - добавил Кылварт.