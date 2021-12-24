Власти Таллинна: постараемся, чтобы в следующем году людям было легче

"Многое удалось сделать. Мы начали проектировать Таллиннскую больницу, мы открыли парк Тондираба, выкупили контрольный пакет акций Tallinna Vesi. Смогли помочь людям, ввели целый ряд льгот и с оптимизмом смотрим в следующий год, потому что принят рекордный бюджет в объеме 1 млрд 32 млн евро. Мы сможем людям повысить зарплаты, увеличить пособия, городскую прибавку к пенсии, пособия к началу учебного года появятся в следующем году", - отметил градоначальник.