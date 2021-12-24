ФОТО | Виновник ДТП со смертельным исходом в Ласнамяэ: я не заметил ехавший по главной дороге автобус

Управлявший грузовиком гражданин Польши еще на стадии досудебного расследования полностью признал свою вину, но объяснить, что произошло в то утро он так и не сумел: "Подъезжая к перекрестку, я посмотрел направо — там никаких препятствий не было. Затем я посмотрел налево. Не могу припомнить, чтобы там было какое-то препятствие, но обзор мне несколько затруднял какой-то объект. В этот же момент произошло столкновение. До него я не заметил автобус, который ехал по главной дороге слева от меня, но за миг до столкновения успел надавить на тормоз и покрепче схватиться за руль. После столкновения я вышел из кабины и пошел к автобусу, чтобы посмотреть, в каком состоянии там люди, а также позвонил по номеру 112. Находившиеся в автобусе люди получили травмы, я увидел как минимум одного мужчину, чьи телесные повреждения были серьезными".