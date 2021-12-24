ФОТО | Тяжелая авария: автомобиль сбил двух пешеходов с коляской, в которой находился младенец

Сообщение об аварии в деревне Янеда поступило в центр тревоги в 14:20. По имеющимся данным, 40-летний мужчина и 50-летняя женщина шли по обочине с детской коляской, в которой находился младенец, когда их сбил легковой автомобиль Volkswagen. Все трое пострадавших были доставлены в больницу.