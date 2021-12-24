Каллас — EKRE: в Эстонии нет обязательной вакцинации

Об этом она сообщила в своем ответе на письменный запрос депутата Рийгикогу от Консервативной народной партии (EKRE) Калле Грюнталя, пишет RusERR.

"В Эстонии нет обязательной вакцинации и нет планов ввести обязательную вакцинацию", — заверила Кая Каллас.

Ранее Каллас уже несколько раз выступала с публичными заявлениями о том, что правительство не планирует вводить обязательную вакцинацию.

Согласно декабрьскому опросу фирмы Norstat, против обязательной вакцинации от коронавируса высказался 51% взрослого населения Эстонии, 43% населения такую меру поддерживают, еще 6% респондентов затруднились сформулировать свою точку зрения.

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