Действительно ли уборщицы зарабатывают по 3000 евро в месяц?

”Я обычно могу заработать до 2000 евро. У меня примерно четыре выходных в месяц. В день работаю по 8–12 часов. В среднем на клиента уходит часа 3–4, но генеральная уборка и 12 часов может занять”, — говорит Вероника.

Вероника рассказывает, что работает уже около трех лет. За это время у нее набралась база постоянных клиентов, и появляются новые. Уборка — основной заработок женщины. Работает она почти каждый день. По ее словам, сумма в 2000–3000 евро — вполне реальный заработок, если работать каждый день от и до.

По другим объявлениям есть предложение 1 евро за 1 квадратный метр. Еще одна женщина, Вероника, оформленная как частный предприниматель, указывает цену 12 евро в час или минимум 50 евро за уборку.

Через приложение Skillus на объявление о генеральной уборке трехкомнатной квартиры почти сразу откликаются четыре контакта, позднее еще несколько. Один их них — фирма WeClean. Профессиональную уборку они сразу предлагают за 150 евро плюс налог. Это с учетом семи часов работы. Уточняют, что могут послать двух человек для работы, тогда сократится время и стоимость услуги.

Найти человека для уборки дома оказалось не столь сложным делом. Частных объявлений в интернете хватает. Также желающих можно найти и через специальные мобильные приложения по поиску работников.

Возможно, когда речь идет о большом частном доме, оплата в 140 евро и будет разумной. В конце концов, есть еще много сопутствующих факторов, влияющих на стоимость услуги.

Не так давно в местных СМИ зашла речь о том, что уборщицы могут зарабатывать по 2000–3000 евро в месяц. Эстонский портал Tarbija рассказал со слов своей читательницы, что, договариваясь об уборке частного дома, уборщицы, работающие неофициально, просят по 120–140 евро за 5–7 часов работы. По нехитрым расчетам и получается, что в месяц, работая пять дней в неделю, можно заработать примерно 2800 евро.

Среди клиентов Вероники есть люди известные, пожилые, молодые, врачи, студенты. Большинство клиентов заказывают уборку квартир, но и клиентов с частными домами у Вероники тоже много.

”Есть люди, которые просто не умеют уборку делать, а есть те, кто лучше заплатит, чем будут тратить свое время”, — говорит Вероника.

Обладающая богатым опытом и хорошей клиентурой Вероника отмечает, что она не проходила никакого специального обучения и не сдавала соответствующих экзаменов. Да и никто из клиентов об этом ее не спрашивал. Хорошие рекомендации прежних клиентов помогают женщине находить новых.

”Делаю то, что входит в мои обязанности, я считаю, идеально. Некоторые, например, просят диван почистить, я этого делать не хочу и не буду. Засор в трубах — тоже нет, могу только посоветовать средство. А помыть окна, почистить духовку и другую технику я могу и без обучения, — говорит Вероника. — Я уже не хватаюсь за все заказы подряд, как поначалу. А могу выбрать, что буду делать, а что не буду”.

Такая работа с возможностью самостоятельно планировать свои дела и быть предоставленной самой себе Веронику вполне устраивает.

Проблемных ситуаций с клиентами у женщины не возникало, за исключением случая, когда клиент был недоволен затянувшейся работой Вероники.

”Была очень грязная кухня, вся в жиру. Я провозилась уже часа три. Клиентка была недовольна, что я долго вожусь. В итоге я сказала, что ухожу. Вышел скандал, и я ушла без денег. Потратила там кучу химии и ушла в минусе. Но за три года это единственная проблема была”, — говорит Вероника.

В фирме зарплата пониже

Оплата за уборку у разных специалистов зависит либо от метража помещения, либо от потраченного на уборку времени. Выгоднее скорее второй вариант, так как время уборки зависит от степени загрязнения. А 60 квадратных метров могут оказаться гораздо чище, чем, к примеру, 35, что значит — и времени на уборку одной квартиры-студии может уйти больше, чем на уборку трехкомнатной квартиры.