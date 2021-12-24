Действительно ли уборщицы зарабатывают по 3000 евро в месяц?(1)
Услуга уборки домашних помещений в Эстонии довольно востребована. Ориентироваться среди клининговых фирм простому обывателю с непривычки может быть сложно. Зато у опытных специалистов по уборке всегда есть возможность подработать или даже прилично зарабатывать, пишет "МК-Эстония".
Не так давно в местных СМИ зашла речь о том, что уборщицы могут зарабатывать по 2000–3000 евро в месяц. Эстонский портал Tarbija рассказал со слов своей читательницы, что, договариваясь об уборке частного дома, уборщицы, работающие неофициально, просят по 120–140 евро за 5–7 часов работы. По нехитрым расчетам и получается, что в месяц, работая пять дней в неделю, можно заработать примерно 2800 евро.
Возможно, когда речь идет о большом частном доме, оплата в 140 евро и будет разумной. В конце концов, есть еще много сопутствующих факторов, влияющих на стоимость услуги.
”МК-Эстония” решила также разобраться в том, что творится на рынке клининговых услуг.
Предложений много
Найти человека для уборки дома оказалось не столь сложным делом. Частных объявлений в интернете хватает. Также желающих можно найти и через специальные мобильные приложения по поиску работников.
Через приложение Skillus на объявление о генеральной уборке трехкомнатной квартиры почти сразу откликаются четыре контакта, позднее еще несколько. Один их них — фирма WeClean. Профессиональную уборку они сразу предлагают за 150 евро плюс налог. Это с учетом семи часов работы. Уточняют, что могут послать двух человек для работы, тогда сократится время и стоимость услуги.
Еще одна фирма указывает цену 2,80 евро за квадратный метр.
Женщина из числа частников озвучивает цифру — 5 евро в час, уточняя, что на генеральную уборку уходит обычно около пяти часов.
По другим объявлениям есть предложение 1 евро за 1 квадратный метр.
Еще одна женщина, Вероника, оформленная как частный предприниматель, указывает цену 12 евро в час или минимум 50 евро за уборку.
На себя работать выгодно
Вероника рассказывает, что работает уже около трех лет. За это время у нее набралась база постоянных клиентов, и появляются новые. Уборка — основной заработок женщины. Работает она почти каждый день. По ее словам, сумма в 2000–3000 евро — вполне реальный заработок, если работать каждый день от и до.
”Я обычно могу заработать до 2000 евро. У меня примерно четыре выходных в месяц. В день работаю по 8–12 часов. В среднем на клиента уходит часа 3–4, но генеральная уборка и 12 часов может занять”, — говорит Вероника.
Среди клиентов Вероники есть люди известные, пожилые, молодые, врачи, студенты. Большинство клиентов заказывают уборку квартир, но и клиентов с частными домами у Вероники тоже много.
”Есть люди, которые просто не умеют уборку делать, а есть те, кто лучше заплатит, чем будут тратить свое время”, — говорит Вероника.
Обладающая богатым опытом и хорошей клиентурой Вероника отмечает, что она не проходила никакого специального обучения и не сдавала соответствующих экзаменов. Да и никто из клиентов об этом ее не спрашивал. Хорошие рекомендации прежних клиентов помогают женщине находить новых.
”Делаю то, что входит в мои обязанности, я считаю, идеально. Некоторые, например, просят диван почистить, я этого делать не хочу и не буду. Засор в трубах — тоже нет, могу только посоветовать средство. А помыть окна, почистить духовку и другую технику я могу и без обучения, — говорит Вероника. — Я уже не хватаюсь за все заказы подряд, как поначалу. А могу выбрать, что буду делать, а что не буду”.
Такая работа с возможностью самостоятельно планировать свои дела и быть предоставленной самой себе Веронику вполне устраивает.
Проблемных ситуаций с клиентами у женщины не возникало, за исключением случая, когда клиент был недоволен затянувшейся работой Вероники.
”Была очень грязная кухня, вся в жиру. Я провозилась уже часа три. Клиентка была недовольна, что я долго вожусь. В итоге я сказала, что ухожу. Вышел скандал, и я ушла без денег. Потратила там кучу химии и ушла в минусе. Но за три года это единственная проблема была”, — говорит Вероника.
В фирме зарплата пониже
Оплата за уборку у разных специалистов зависит либо от метража помещения, либо от потраченного на уборку времени. Выгоднее скорее второй вариант, так как время уборки зависит от степени загрязнения. А 60 квадратных метров могут оказаться гораздо чище, чем, к примеру, 35, что значит — и времени на уборку одной квартиры-студии может уйти больше, чем на уборку трехкомнатной квартиры.
Тем не менее, многие фирмы делают предложения исходя из метража.
”Могу привести в пример уборку квартиры 50 кв.м. Стандартная уборка такой квартиры будет стоить 64 евро плюс расходы на транспорт, в среднем это 5 евро по городу. За генеральную уборку мы попросим 167,40 евро плюс расходы на транспорт”, — говорит Рудольф, руководитель компании Smile Cleaning.
Он отмечает, что нормальная зарплата работающего в клининговой фирме уборщика должна составлять от 1000 евро. Но она зависит и от сезона. Летом работы гораздо больше.
”Недавно наткнулся на статью, в которой подсчитали зарплату клинера (специалиста по уборке) и высоченные доходы клининговых компаний. Однако автор не подумал о том, какое количество людей поработали до того, как клинер перешагнул порог дома клиента, чтобы уборка состоялась. Клинер — это лицо компании, которое видит клиент. А работают ведь и все остальные: руководство, IT-специалисты, операторы, бухгалтер и т. д. И всем надо платить за их работу. В стоимость авиабилета входит обслуживание клиента, топливо, заработная плата пилотов, стюардесс и т. д., но мы, поднимаясь на борт самолета, не думаем об этом”, — говорит руководитель компании Smile Cleaning.
Он сетует и на то, что профессиональных специалистов по уборке не хватает. Поэтому человека обученного, хорошо и добросовестно выполняющего свою работу, высоко ценят и хорошо оплачивают его тяжелый труд.
Востребованная профессия
”Нас бы просто не существовало, если бы наши услуги были невостребованными.
Но в нашей сфере есть периоды, когда люди обращаются чаще или реже. Например, перед праздниками обращаются чаще, все хотят встречать Новый год в чистом доме. Или же в конце зимнего сезона люди часто приводят окна в порядок. А в осенний период, когда начинается школа, люди меньше обращаются для заказа уборки, наверное, голова забита другими заботами”, — рассказывает Рудольф.
Он говорит, что зачастую дети, заботясь о своих пожилых родителях, заказывают уборку для них. Также и молодые семьи обращаются. Заказывают уборку после ремонта или после праздника. В уборке одинаково нуждаются жители как частных домов, так и квартир.
”Чаще заказывают разовую уборку, однако есть и такие клиенты, которые стали для нас постоянными. Для желающих, чтобы мы убирали у них регулярно, у нас созданы специальные готовые пакеты по более выгодной цене”, — добавляет Рудольф.
Как выбрать клинера
Тем, кто впервые планирует заняться поиском уборщицы или клинера для своей квартиры, Рудольф рекомендует сначала прочитать отзывы о работе фирм, пообщаться с их операторами, посмотреть фото сделанных работ (фото до и после уборки), а также сравнить, что входит в стоимость уборки в разных фирмах.
”В нашу стандартную услугу входит сухая и влажная уборка пола, удаление пыли со всех поверхностей, очистка всех стеклянных и зеркальных поверхностей, кроме окон. Также чистка дверей, чистка радиаторов и труб снаружи, чистка выключателей и розеток, чистка плинтусов, чистка напольных и настенных светильников, очистка санитарных помещений (за исключением налета и камня), чистка кухонной мебели снаружи, и это ещё не всё. Как видите, довольно большой список, далеко не каждая хозяйка осилит такую уборку, это требует много энергии. Как правило, генеральная уборка занимает целый рабочий день. Но бывали случаи, когда уходило несколько дней”, — говорит Рудольф.
По желанию и договоренности с клиентом клинеры дополнительно могут сделать и уборку внутри шкафов, и помыть окна, и даже лампочку вкрутить, если хозяин сам не может. При этом работник понимает, что находится не у себя дома, и без согласования не станет трогать личные вещи хозяев.
”Если вам моют кухню и санузел одной тряпкой, то с таким человеком явно стоит незамедлительно попрощаться. А вот если вы видите, что человек принес с собой все нужные средства, различные губки, тряпки, выполняет работу последовательно, ответственно, вот тогда вы смело можете такому специалисту доверить свой очаг”, — добавляет Рудольф.
Таким образом можно проконтролировать как клинера из фирмы, так и частную уборщицу.
Клиент по желанию может находиться рядом в течение всей уборки или же прийти и принять уже выполненную работу.
Фирма или частник?
Кроме оплаты, разницу между фирмой и частной уборщицей обеспечивает еще и фактор риска. Если частная уборщица во время уборки повредит чужое имущество или просто плохо уберет, то призвать ее к ответу и получить какую-то компенсацию будет сложно. С фирмой или с частным предпринимателем в таком случае совсем другой разговор.
”Обращений по поводу качества домашней уборки за последние пять лет было всего три. Поэтому нельзя сказать, что с этой услугой есть заметные проблемы. Обращения в основном касались того, что у заказчика и исполнителя было разное представление об объеме и качестве выполненной работы, а также о затраченном времени. Поскольку такие оценки во многом субъективны, возникают разногласия”, — говорит руководитель секретариата Комиссии по потребительским спорам Вейко Копамеэс.
Он предупреждает, что при заключении договора на уборку дома надо проверить профиль фирмы.
”Положительные отзывы клиентов, корректные финансовые отчетности и долгий срок работы фирмы указывают на ее надежность. При заказе услуги надо точно обговорить, что и в каком объеме заказчик хочет получить. Тогда не возникнет и споров, например, о мытье окон или карнизов”, — говорит Копамеэс.
Подать жалобу в Комиссию по потребительским спорам можно только в случае, если услугу оказывало юридическое лицо, т. е. фирма или частный предприниматель. Если уборку проводили неофициально, то решать споры можно только через суд.
Учитывая, что услуга уборки востребована, опытных и профессиональных клинеров не хватает, а зарплата может быть очень приличной, то такая вакансия может быть очень даже привлекательной.