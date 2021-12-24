Дизайнера и блогера Артемия Лебедева вызвали на допрос из-за поста о мощах святых
Следственный комитет России (СКР) начал проверку из-за поста в Telegram-канале блогера Артемия Лебедева о мощах святых. Об этом сам Лебедев сообщил в четверг, 23 декабря, выложив фотокопию вызова на допрос. По сведениям ведомства, в посте блогера опубликованы "нецензурные высказывания о святых мощах", а также может содержаться нарушение права на свободу совести и вероисповедания, пишет DW.
Лебедев в ответ назвал документ "богохульным", а также призвал СКР объяснить, в каком именно законе описаны "святые мощи" и "как определяется святость".
Несколькими днями ранее блогер критически высказался о практике поклонения останкам святых: "Почему в мавзолеях лежат напоказ трупики Ленина, Ким Ир Сена, Мао? Откуда в народе желание поклониться мертвому менеджеру? Почему выстраиваются очереди приложиться к какой-нибудь коробке с перхотью Сергия Радонежского?" В свою очередь заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал слова Лебедева про Сергия Радонежского "преступными и нравственно неприемлемыми".