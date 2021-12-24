Дизайнера и блогера Артемия Лебедева вызвали на допрос из-за поста о мощах святых

Следственный комитет России (СКР) начал проверку из-за поста в Telegram-канале блогера Артемия Лебедева о мощах святых. Об этом сам Лебедев сообщил в четверг, 23 декабря, выложив фотокопию вызова на допрос. По сведениям ведомства, в посте блогера опубликованы "нецензурные высказывания о святых мощах", а также может содержаться нарушение права на свободу совести и вероисповедания, пишет DW.