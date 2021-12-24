ГРАФИК | За сутки коронавирус диагностировали у 711 человек, четыре пациента умерло

По состоянию на утро 24 декабря в больнице находятся 207 зараженных коронавирусом пациента. Из них 162 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 132, или 81,5%, не вакцинированы и 30, или 18,5%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 20 новых историй болезни. Умерло четверо зараженных коронавирусом: 48-летняя женщина, 75-летний мужчина, 76-летняя женщина и 88-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 6843 результатов теста, из которых 711 оказались положительными. Из получивших положительный тест 386 не были вакцинированы и 325 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 3414 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 422. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 270 529 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 61,1%.

В Эстонии выявлено всего 1090 коронапозитивных, в случае которых генотипизация указывает на штамм "омикрон".

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