24.12.2021, 08:51
ВИДЕО | Юри Ратас поздравил русскоязычных жителей Эстонии с праздниками(16)
Foto: Kiur Kaasik
Спикер Рийгикогу Юри Ратас на русском языке поздравил жителей Эстонии с Рождеством и Новым годом.
”Ожидания у нас всех разные, но мы все хотим одного: чтобы у нас и наших близких все было так, как мы задумали. Поэтому желаю вам от всего сердца, чтобы праздники были такими, как вы мечтаете. А еще — крепкого здоровья, много радости и красивой зимы”, — сказал Ратас.
Полностью поздравление смотрите на видео!
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