ВИДЕО | Юри Ратас поздравил русскоязычных жителей Эстонии с праздниками

”Ожидания у нас всех разные, но мы все хотим одного: чтобы у нас и наших близких все было так, как мы задумали. Поэтому желаю вам от всего сердца, чтобы праздники были такими, как вы мечтаете. А еще — крепкого здоровья, много радости и красивой зимы”, — сказал Ратас.