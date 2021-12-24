Мэр Таллинна Михаил Кылварт провозгласит Рождественский мир

Традиция провозглашения Рождественского мира уходит корнями в XVII век и относится ко временам, когда Эстония, Финляндия и Швеция входили в состав единого государства. Начало традиции было положено в период правления шведской королевы Кристины (1632-1654). Провозглашал мир городской голова или секретарь магистрата города, где находился епископский собор. Провозглашение происходило с балкона одного из гражданских зданий в полдень сочельника.