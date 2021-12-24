24.12.2021, 09:30
Мэр Таллинна Михаил Кылварт провозгласит Рождественский мир(2)
Foto: Tiit Blaat
В Рождественский сочельник, 24 декабря, в 12.00 мэр Таллинна Михаил Кылварт провозгласит Рождественский мир, по традиции зачитав историческое послание из окна Ратуши.
Традиция провозглашения Рождественского мира уходит корнями в XVII век и относится ко временам, когда Эстония, Финляндия и Швеция входили в состав единого государства. Начало традиции было положено в период правления шведской королевы Кристины (1632-1654). Провозглашал мир городской голова или секретарь магистрата города, где находился епископский собор. Провозглашение происходило с балкона одного из гражданских зданий в полдень сочельника.