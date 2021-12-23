Правительство: риск распространения коронавируса в Эстонии снова вырос до высокого: необходимо сделать бустерную дозу

В Эстонии сейчас в среднем за семь дней заражается коронавирусом 634,9 человека, среднее количество госпитализаций с COVID за неделю составляет 22,71. Средний показатель смерности от COVID-19 за семь дней составляет 4,29. В возрасте за 60 в течение последних семи дней заражалось в среднем 84,1 человека. Число пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких, составляет 14 человек. Полным курсом вакцинации сейчас охвачено 71,08% совершеннолетнего населения, бустерную дозу получили 267 877 человек. Более детальную информацию о коронавирусе можно найти здесь.

Вакцинация играет очень важную роль в контроле эпидемии. В Эстонии вакцинация доступна для всех людей, достигших пяти лет. Официальная информация о вакцинации доступна здесь.

Для защиты себя и окружающих необходимо при первой же возможности сделать бустерную дозу вакцины от COVID-19, носить маску в публичных помещениях, уменьшить количество контактов, а, заболев, оставаться дома. Если заразился член семьи, в изоляции необходимо оставаться всей семье, включая вакцинированных людей. Прежде, чем встречаться с пожилыми родственниками, желательно сделать экспресс-тест. Больше информции об уровнях риска распространения коронавируса можно найти здесь.

Правительство отменило с 31 декабря до утра 2 января ограничение на работу развлекательных и иных подобных заведений до 23 часов вечера. Для того, чтобы избежать возникновения очагов заболевания, необходимо соблюдать все требования безопасности в публичных помещениях. В мероприятиях могут принимать участие только те люди, которые могут предъявить COVID-справку.

Правительство оценивает необходимость и достаточность действующих ограничений и методов контроля каждые две недели, уровень риска пересматривается раз в неделю.

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