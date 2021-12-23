Ошибки Путина: какие заявления президента вызывают вопросы. Фактчек

”Наш закон гораздо более либеральный. Если вы полагаете, что этого недостаточно, и так же, как ваш коллега, говорите: нужно вводить уже ответственность, в том числе уголовную, за невакцинацию — давайте мы сделаем, как в США , введём уголовную ответственность за эту деятельность, если организация не прекращает свою работу. Но мы не требуем даже прекращения, просто вы скажите по-честному источник вашего финансирования назовите”.

В Германии, где изначально делали упор на вакцинации групп риска и пожилых людей, привито 87% людей старше 60 лет (в России 60%) и 78% от 18 до 59 лет. Таким образом в Германии вакцинирован 81% взрослого населения, в России, по словам министра здравоохранения, — 62%. Кроме того, Германия начала вакцинацию подростков, укол уже получили почти 60% детей в возрасте от 12 до 17 лет. В России вакцинацию подростков только запускают: на этой неделе вакцина от ковида была включена в календарь профилактических прививок.

В Германии, по данным сервиса Our World in Data, который агрегирует информацию по странам из официальных источников, хотя бы одну прививку уже получили 73% от всего населения страны, в России — 49%. Путин при этом сказал, что коллективный иммунитет в России составляет 59,4%, но сюда входят и переболевшие ковидом, а не только вакцинированные.

Неясно, почему из всех европейских стран, в некоторых из которых уровень вакцинации действительно невысокий, Путин решил привести в пример именно Германию, где прививку себе сделали подавляющее число взрослых.

<…> ”По поводу того, надо ли усиливать ответственность и так далее. В Германии усиливают, а уровень вакцинации низкий. И что толку?”

”У нас, к сожалению, так же, как во многих других странах, — возьмите некоторые европейские страны, они тоже переживают по поводу того, что низкий уровень вакцинации, — скажем, в Федеративной республике Германия, в стране с очень хорошо развитой системой здравоохранения, хотя и там тоже много критики в адрес системы здравоохранения, но всё-таки одна из наиболее эффективных систем в Европе , — низкий уровень”.

Формально за непрекращение работы иностранного агента в России нет уголовной ответственности, но это не значит, что российский закон либерален. В реальности российским иноагентам как раз и грозит до 5 лет тюрьмы. С 1 марта 2021 года в России действует новая редакция статьи 330.1 УК РФ (”злостное уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в связи с признанием лица выполняющим функции иностранного агента”). По ней людям-иноагентам за повторное нарушение закона, например не вовремя поданную отчетность или неверное указание пометки, будет грозить как раз 5 лет колонии.

Если человек, признанный СМИ-иноагентом, трижды в течение года нарушит правила, ему грозит до двух лет лишения свободы. Отдельно российские законы указывают ответственность для людей, которые ведут ”целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ” и не включились в реестр иноагентов добровольно. В их случае уголовное дело будут возбуждать сразу, а грозить им будет штраф в 300 тысяч рублей или те же 5 лет лишения свободы — ”пятерочка”, как сказал Путин.

О создании в Украине ”анти-России”





”Второй вариант — это в целом создание (я уже говорил это в своей статье) на этой территории такой ”анти-России” с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению”.

Путин вновь вспомнил о неком плане по созданию в Украине проекта ”анти-России”. Вот как он писал о нем в своей статье: ”Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой — превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России. Неизбежно пришло время, когда концепция "Украина — не Россия„ уже не устраивала. Потребовалась "анти-Россия„, с чем мы никогда не смиримся”.

Как следует из статьи, Путин считает, что ”западные авторы проекта "анти-Россия"” настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты, министры, но была неизменной установка на разделение с Россией, на вражду с ней”.