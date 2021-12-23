Свет: если обильный снегопад продолжится, то город готов к вывозу снега и во время праздников

Как отметил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, если обильный снегопад продолжится, то город готов к вывозу снега с внутриквартальных улиц и во время праздников.

”Мы заранее призываем автовладельцев к внимательности и рассчитываем на их понимание в случае, если во дворе появится временный знак, запрещающий парковку, или если автомобиль попросят временно припарковать в другом месте. Вывоз снега необходим, чтобы избежать скопления больших снежных масс, которые усложняют дорожные условия и делают их более опасными”, — пояснил Свет.

Согласно прогнозам, снегопад может продолжиться и завтра. Вице-мэр обращает внимание водителей на то, что, несмотря на непрерывные работы по очистке дорог и борьбе с гололедом, во время обильного снегопада дорожные условия становятся сложными, и стоит запастись временем для прибытия в пункт назначения.

”Всем участникам дорожного движения следует быть внимательными и осторожными, и считаться с другими водителями и пешеходами”, — отметил Свет.

Снегоуборочная техника сегодня была выведена на городские улицы с началом снегопада, около четырех часов утра. В уборке улиц задействовано 120 снегоуборочных машин, в том числе трактора и снегопогрузчики, а также 33 бригады, вручную очищающих главным образом пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. Работы по уборке снега будут продолжаться беспрерывно до тех пор, пока снегопад не прекратится и улицы не станут чистыми.

Владельцы недвижимости должны быть готовы к очистке тротуаров. Собственник недвижимости должен организовать очистку от снега и льда тротуара, расположенного между зданием и проезжей частью — как в начале, так и при необходимости в течение дня.

”Мы благодарим всех дворников, водителей снегоуборочной техники и работников фирм по обслуживанию, которые очищают город от снега, обеспечивая безопасное движение горожан как в будни, так и в праздничные дни”, — добавил вице-мэр.