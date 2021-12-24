Путин выдвинул свою версию, почему США бойкотируют Олимпиаду-2022

"Это решение неприемлемое и ошибочное. Я разговаривал уже давненько с одним из бывших президентов США. Догадайтесь, с кем. Он мне сказал: блокады Олимпиад в Москве и Лос-Анджелесе были большой ошибкой, в том числе со стороны США.

Они продолжают наступать на те же грабли. Чем это вызвано — попытками сдержать развитие Китая. Никаких других побудительных мотивов нет и быть не может. Спорт должен объединять людей, а не создавать проблем между народами и государствами. И когда спорт лишают его основной ценности, наносится ущерб всему международному сообществу.

Все совершают ошибки, но не все их повторяют. А тут ошибка повторяется. Но нет никакой другой причины, поверьте мне. Дело только в одном — попытка сдержать в развитии возможных конкурентов.

Им не сдержать развитие Китая! Они должны осознать это в конце концов. Китай неизбежно станет первой экономикой мира и по всем другим показателям, это надо понимать. Что касается нас, то мы всегда были против политизации спорта", — приводит слова Путина Sport24.

6 декабря стало известно об отказе США отправлять на Олимпиаду официальных лиц. Причиной бойкота стало нарушение прав человека в Китае. 8 декабря к дипломатическому бойкоту Игр присоединилась Австралия и Канада. В этот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство его страны не поддерживает бойкот Игр, но британские чиновники не посетят соревнования.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице.

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