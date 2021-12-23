23.12.2021, 19:04
Правительство сократило срок действия ковид-сертификатов до 9 месяцев
foto: rein sikk
Правительство приняло решение, что с февраля следующего года срок действия сертификата вакцинации снижается с нынешних 12 месяцев до 9 месяцев.
Решение вступит в силу 1 февраля. С этого же дня 9-месячный сертификат о вакцинации будет действителен для поездок по Европейскому Союзу.
В случае, если сделана бустерная доза, то срок действия сертификата будет составлять один год. Однако в ЕС продолжаются обсуждения для принятия общего решения по этому вопросу.
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