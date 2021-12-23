ФОТО | Первый вакцинированный от коронавируса ребенок в Ида-Вирумаа — 11-летний сын главврача Нарвской больницы

Всего на вакцинацию сегодня записаны 9 детей в возрасте от 6 до 11 лет, сообщает Нарвская больница в Facebook.

Нарвская больница начала вакцинацию детей с 5 до 11 лет, до нового года и ждем детей (по предварительной регистрации) 28 декабря (с 8.00 до 18.00) и 30 декабря с 8.00 до 16.00.

С января "детскими днями" вакцинации от коронавируса для деток до 12 лет будут вторник (с 8.00 до 18.00) и пятница (с 8.00 до 16.00).