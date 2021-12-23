ФОТО И ВИДЕО | Из-за снегопада на дорогах Таллинна хаос. Общественный транспорт ходит по свободному графику

”Ситуация такова, что все маршруты курсируют по свободному графику и опаздывают”, — сказал представитель Таллиннского городского транспорта (TLT), отметив, что весь город завален снегом.

По словам представителя TLT, который приносит извинения за сложившуюся ситуацию, необходимо принять во внимание, что время в пути займет больше обычного.