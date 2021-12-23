23.12.2021, 17:18
ФОТО И ВИДЕО | Из-за снегопада на дорогах Таллинна хаос. Общественный транспорт ходит по свободному графику(2)
Из-за сильного снегопада и ветра таллиннский общественный транспорт ходит по свободному графику. Впрочем, все транспортные средства движутся медленно.
”Ситуация такова, что все маршруты курсируют по свободному графику и опаздывают”, — сказал представитель Таллиннского городского транспорта (TLT), отметив, что весь город завален снегом.
По словам представителя TLT, который приносит извинения за сложившуюся ситуацию, необходимо принять во внимание, что время в пути займет больше обычного.
Сейчас нарушено движение трамваем, троллейбусов и автобусов.