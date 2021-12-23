Правда ли, что в Новой Зеландии разрешили оргии до 25 человек в связи с ковидными послаблениями?

Информацию об этом распространил телеканал Russia Today на английском языке (архив публикации), вслед за ним новость опубликовали порталы Ruposters, NewsFrol и другие. Журналисты ссылались на слова премьер-министра Джасинды Ардерн. Новость получила широкое распространение на Facebook, однако эмоции пользователей разделились: одни порадовались за новозеландцев (”Какая прекрасная новость из Новой Зеландии! Может, нам стоит возобновить мероприятия, без которых страдает вся индустрия организаций торжеств? Не то вон Новая Зеландия какие мероприятия проводит”), другие посчитали такую меру неуместной.

В Новой Зеландии действительно введена так называемая система ”светофоров”. Ею предусмотрено три уровня коронавирусной угрозы — красный, жёлтый и зелёный. В зависимости от цвета разрешены собрания с разным количеством участников.

Видеоинтервью с премьер-министром Джасиндой Ардерн, которое цитирует Russia Today, вышло 3 декабря. В нём премьер-министр действительно сообщает о ковидных послаблениях, однако не упоминает никаких оргий. На вопрос журналиста, коснутся ли послабления встреч, назначенных в Tinder ранее незнакомыми людьми, премьер-министр отвечает утвердительно. Дословно она говорит следующее: ”Я могу подтвердить, что свидания по Tinder снова возможны. Встречи между пользователями Tinder, конечно, не оговорены отдельно в системе "светофора", но разрешены любые собрания количеством до 25 человек”. Информацию об оргиях журналисты Russia Today просто добавили от себя.

Таким образом, в Новой Зеландии действительно разрешили любые собрания с количеством участников до 25 человек. Ни о каком отдельном разрешении на оргии при этом речь не шла, эта информация в заголовке Russia Today была произвольно добавлена самим СМИ.