В Пыхья-Таллинне открыт каток с натуральным льдом

На катке размером 50 на 25 метров кататься можно бесплатно, надо взять свои коньки. В целях безопасности других посетителей, играть в хоккей на катке на Штромке нельзя.

”Сегодня сложные погодные условия, затрудняющие уход за катком. Но мы с партнерами стараемся сделать все возможное, чтобы продлить время использования катка”, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. На катке на Штромке есть рождественские огни и по вечерам он подсвечен.