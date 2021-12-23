23.12.2021, 14:51
В Пыхья-Таллинне открыт каток с натуральным льдом
Foto: Priit Simson
Управа Пыхья-Таллинна открыла возле пляжного здания Штромки каток. Каток открыт, пока сохраняется холодная погода.
На катке размером 50 на 25 метров кататься можно бесплатно, надо взять свои коньки. В целях безопасности других посетителей, играть в хоккей на катке на Штромке нельзя.
”Сегодня сложные погодные условия, затрудняющие уход за катком. Но мы с партнерами стараемся сделать все возможное, чтобы продлить время использования катка”, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. На катке на Штромке есть рождественские огни и по вечерам он подсвечен.