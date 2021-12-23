Расставание с социалистическим прошлым: как прежним хозяевам возвращали собственность в Эстонии и других странах советского лагеря

После окончания Второй мировой войны жителям оккупированных гитлеровским режимом территорий начали возвращать отобранную нацистами собственность. Происходило это, впрочем, лишь по одну из сторон железного занавеса. Европейцы, оказавшиеся в социалистическом лагере, не могли рассчитывать на возврат какого-либо имущества. Более того, они становились жертвами дополнительной конфискации со стороны коммунистов. Прошло еще 45 лет, прежде чем крушение советского блока позволило новообразованным республикам поднять вопросы денационализации и реституции.

Возвращая собственность прежним владельцам (или их потомкам), восточноевропейские государства стремились не только восстановить историческую справедливость, но и простимулировать переход к рыночной экономике. Кроме того, успешно реализованная реституция являлась одним из критериев, по которым ЕС и НАТО оценивали готовность потенциальных кандидатов вступить в свои ряды. Однако в каждой стране, стремящейся присоединиться к евроатлантическому сообществу, процесс денационализации развивался по-своему.