Перевести деньги, например, в подарок к Новому году через KoronaPay в Россию, Украину и другие страны стало еще более выгодно и удобно!

В связи с пандемией мы стали меньше передвигаться, путешествовать, встречаться друг с другом, и эксперты отмечают серьезный рост электронной коммерции — мы все чаще покупаем в интернете не только продукты, но и самые разные вещи, подарочные карты, курсы обучения. И еще больше возросла необходимость поддерживать близких, помогать на расстоянии, выбирая для этого комфортный понятный сервис на удобном для пользователя языке. Поэтому не удивительно, что объем денежных переводов через мобильное приложение KoronaPay заметно растет.

”Для удобства клиентов мы приняли дополнительные меры по улучшению нашей услуги денежных переводов из Эстонии в Россию и Украину, — говорит менеджер по развитию мобильного приложения KoronaPay в Скандинавии, Балтии и Испании Игорь Карымов. — Например, при переводах евро–рубль и евро–гривна у нас нет комиссии за перевод. Это наше конкурентное преимущество по сравнению с другими сервисами.

Кроме того, наш курс обмена валют остается наиболее выгодным. Благодаря этому мы становимся наиболее выгодны нашим клиентам.

И у нас появилась очень хорошая реферальная программа. Воспользовавшись нашей услугой, можно переслать полученный промокод своим друзьям, коллегам, близким, живущим в Эстонии. При соблюдении условий реферальной программы мы вознаграждаем и нового клиента, и того пользователя, который переслал ему промокод.

Наша команда упорно работает над обновлением внешнего вида мобильного приложения KoronaPay для еще большего удобства работы в нем. Особенное внимание уделяем времени верификации клиентов: уже сейчас оно уменьшилось с нескольких часов до считанных минут.

Мы благодарны клиентам за доверие и в канун праздников хотим обратить внимание на то, что денежный перевод — прекрасная альтернатива подарку, особенно когда получатель находится в другой стране.