ОПРОС | Вы довольны уборкой снега на дорогах?

Метеорологи вынесли первый уровень предупреждения и сообщили, что снегопад распространится с Северо-Западной Эстонии на всю северную материковую часть страны. Ситуация на дорогах очень сложная, видимость минимальная.

В Таллинне с ночи началась масштабная уборка снега. Как сообщают читатели, в некоторых районах плохо убраны тротуары и проезжая часть.

RusDelfi проводит опрос среди своих читателей, довольны ли вы уборкой улиц.

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