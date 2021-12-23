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23.12.2021, 12:16

Экс-игрока сборной России обвинили в пытках заключенных

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Иллюстративное фото
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывшего игрока сборной России по регби и экс-капитана красноярской команды ”Красный Яр” Олега Азаренко обвинили в пытках заключенных. Об этом сообщает Telegram-канал ”Осторожно, новости”.

Завершившего карьеру из-за травмы Азаренко в 2014 году задержали за распространение и хранение наркотиков. Спортсмен объяснил, что связался с веществами из-за депрессии после травмы. Его приговорили к 9,5 года лишения свободы. В тюрьме бывший регбист стал сотрудничать с ФСИН, занимаясь давлением на заключенных.

”Азаренко работал в одной из „пресс-хат” в СИЗО-1 Красноярска — он бил и „опускал” заключенных, вынуждая их сотрудничать с администрацией и давать нужные показания”, — говорится в публикации.

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