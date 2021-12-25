Старые автопокрышки можно бесплатно сдать на утилизацию. Смотрите, куда!
При покупке новой резины старые покрышки можно передать предприятиям, которые специализируются на автомобильных шинах. Таллиннские станции переработки отходов и пункты сбора старых шин бесплатно принимают от жителей до восьми покрышек за один раз.
В Таллинне старые покрышки принимаются в следующих местах:
Кесклинн
Vianor Lennujaama (Тартуское шоссе, 119) — с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов.
Ласнамяэ
Kuusakoski AS (Бетоони, 12) — с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов, по субботам с 8 до 15 часов.
E.R.A. Rehvid OÜ (Суур-Сыямяэ, 31) — с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
Пярнамяэская станция переработки отходов (Пярнамяэ теэ, 36) — с субботы по понедельник с 10 до 15 часов и со вторника по четверг с 14 до 19 часов.
Мустамяэ
Рахумяэская станция переработки отходов (Рахумяэ теэ, 5) — с субботы по понедельник с 10 до 15 часов и со вторника по четверг с 14 до 19 часов.
Vianor Mustamäe (Мустамяэ теэ, 54) — с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов.
Нымме
Пяэскюлаская станция приема отходов (Раба, 40) — с понедельника по среду и в пятницу с 14 до 19 часов, по выходным с 10 до 15 часов.
Пыхья-Таллинн
Пальяссаареская станция переработки отходов (Пальяссааре пыйк, 5) — по понедельникам и со среды по пятницу с 14 до 19 часов, по выходным с 10 до 15 часов.
Для жителей западной части Таллинна ближайшей может быть станция переработки отходов волости Харку в Табасалу (Кооли, 5a), которая работает по понедельникам с 9 до 15 часов, в четверг и пятницу с 14 до 20 часов, по выходным — с 9 до 15 часов.
Карта пунктов сбора покрышек (организация ответственности производителя MTÜ Rehviringlus): https://www.rehviringlus.ee/karta-seti-sbornyh-punktov
Информацию о расположении станций переработки отходов и их графике работы можно найти на сайте Таллинна https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Jaatmejaamad-Tallinnas