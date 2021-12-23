ВИДЕО | Сроки действия ковид-сертификатов сокращаются, полномочия полиции продлеваются. Правительство подвело итоги года и рассказало о новых решениях
Сегодня в 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства по итогам года, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр образования и науки Лийна Керсна и министр здоровья и труда Танель Кийк.
Каллас начала с того, что 2021 год был годом урегулирования кризиса и поиска равновесия. Основная задача заключалась в том, чтобы сохранить общество максимально открытым, благодаря чему мы наблюдаем сейчас экономический рост. Наряду с вызванным коронавирусом кризисом нагрянул и кризис в сфере энергетики, для разрешения которого также были предприняты конкретные шаги.
В этом году Эстония получила самый большой оборонный бюджет за все времена. Важно, что на международной арене к нам прислушиваются.
Что касается коронавируса, то в последнее время заболеваемость снова начала увеличиваться, что вернуло нас на оранжевый уровень. Штамм ”омикрон” распространяется быстрее других, но вакцинация защищает от тяжелого течения болезни. 84% госпитализированных — невакцинированные люди. Важно сделать и бустерную дозу, через 2-3 месяца после окончания первичного курса вакцинации.
Правительство приняло решение, что с февраля следующего года срок действия сертификата вакцинации снижается с нынешних 12 месяцев до 9 месяцев. Также до марта будут продлены полномочия полиции при осуществлении контроля за исполнением коронавирусных требований. Нынешний состав научного совета прекращает свою деятельность в связи с окончанием полномочий.
Министр Ааб отметил, что для многих членов правительства уходящий год показался бесконечным. Всем было трудно: и простым людям, и предпринимателям, и министрам. Он отметил, что без научного совета они бы не справились. Все ли решения были правильными? На 100 процентов правильных решений не бывает, но правительство совместно с экспертами приложило максимальные усилия.
Лийна Керсна сказала, что и для сферы образования времена были трудные, дистанционного образования было слишком много, что сказалось на результатах экзаменов и уровневых работ. Это проблема всей Европы. Как бы хорошо не было организовано удаленное обучение, пробелов в знаниях не избежать, не говоря о влиянии на психическое состояние учеников. Хорошая новость заключается в том, что в разрешение проблем, возникших в результате дистанционного обучения, в общей сложности будет инвестировано 25 млн евро.
Экспресс-тестирование в школах продолжится, всего с начала тестирования было выявлено около 3600 заболевших. Проблема нехватки педагогов сохраняется, зарплаты учителей вырастут, государство закажет у вузов на 130 больше учителей.
Кийк в свою очередь отметил, что ровно год назад в Эстонии было 0 вакцинированных и 0 вакцин. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Мы прошли длинный путь. Ясно то, что вакцинация помогает, и цифры наглядно это подтверждают. Также следует продолжать уменьшать контакты, соблюдать дистанцию. В свете возросшей нагрузки на сферу здравоохранения продолжилось предоставление медицинских услуг, не связанных к ковидом, что очень важно.
Смотрите запись пресс-конференции!
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