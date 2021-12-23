ПРЯМО СЕЙЧАС | Сроки действия ковид-сертификатов сокращаются, полномочия полиции продлеваются. Правительство подводит итоги года и рассказывает о новых решениях

Каллас начала с того, что 2021 год был годом урегулирования кризиса и поиска равновесия. Основная задача заключалась в том, чтобы сохранить общество максимально открытым, благодаря чему мы наблюдаем сейчас экономический рост. Наряду с вызванным коронавирусом кризисом нагрянул и кризис в сфере энергетики, для разрешения которого также были предприняты конкретные шаги.

В этом году Эстония получила самый большой оборонный бюджет за все времена. Важно, что на международной арене к нам прислушиваются.

Что касается коронавируса, то в последнее время заболеваемость снова начала увеличиваться, что вернуло нас на оранжевый уровень. Штамм ”омикрон” распространяется быстрее других, но вакцинация защищает от тяжелого течения болезни. 84% госпитализированных — невакцинированные люди. Важно сделать и бустерную дозу, через 2-3 месяца после окончания первичного курса вакцинации.

Правительство приняло решение, что с февраля следующего года срок действия сертификата вакцинации снижается с нынешних 12 месяцев до 9 месяцев. Также до марта будут продлены полномочия полиции при осуществлении контроля за исполнением коронавирусных требований. Нынешний состав научного совета прекращает свою деятельность в связи с окончанием полномочий.

Министр Ааб отметил, что для многих членов правительства уходящий год показался бесконечным. Всем было трудно: и простым людям, и предпринимателям, и министрам. Он отметил, что без научного совета они бы не справились. Все ли решения были правильными? На 100 процентов правильных решений не бывает, но правительство совместно с экспертами приложило максимальные усилия.