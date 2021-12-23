За сутки в Эстонии выявлено 867 случаев заражения коронавирусом, умерли четыре человека

По состоянию на утро 23 декабря в больнице находятся 227 зараженных коронавирусом пациента. Из них 177 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 144, или 81,4%, не вакцинированы и 33, или 18,6%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 29 новых истории болезни. Умерло четверо зараженных коронавирусом: 68-летняя женщина, 86-летняя женщина, 87-летний мужчина и 95-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 8 129 результатов теста, из которых 867 оказались положительными. Из получивших положительный тест 455 не были вакцинированы и 412 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 8 151 дозу вакцины, из них новых вакцинаций начали 825. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 267 877 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 61,1%.

В Эстонии выявлено всего 830 коронапозитивных, в случае которых генотипизация указывает на штамм "омикрон".

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