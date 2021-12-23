РЕПОРТАЖ | Как живет Maxima перед праздниками: сколько продали мандаринов и особенности потребителей в Рождество и Новый год

Мы движемся дальше. Работники активно раскладывают товар, выравнивая продукты почти по линейке. Конкуренты из Lidl последние месяцы вели активную кампанию по вербовке новых сотрудников. Они достаточно быстро нашли 800 будущих работников. Главный мотиватор — высокая зарплата в 1075 евро брутто. В Maxima ситуация другая, основная зарплата там меньше. Однако торговая сеть с 2022 года поднимет зарплаты сотрудникам на 8%.

Какое мероприятие вызывает большую шумиху: Рождество или Новый год? ”Рождество. Перед Новым годом покупают меньше. Хотя в Ида-Вирумаа ситуация обратная”, — ответил уроженец Литвы Волкас. (Интервью с ним в честь юбилея торговой сети читайте здесь).

Самые пиковые дни для магазина: 22, 23, 24 и 30, 31 декабря. Для бодрого функционирования привлекают максимум работников, также нанимают людей со стороны, которые хотят подзаработать. Если не хотите толпиться в очередях, то следуют посещать магазины утром или поздно вечером. Хотя и в предпраздничное время вряд ли получится миновать столпотворения.

Даже утром 22 декабря в магазине народа достаточно много. ”В декабре на 30% больше покупают мясо, рыбу, фрукты, готовую еду и алкоголь”, — признается Эдвинас.

Третья праздничная секция, это детские игрушки. Все гномики понимают важность подарков для детей, сейчас поводов крайне много. Рядом стоит поезд с Гарри Поттером, ажиотаж вокруг которого не только в интернете, в связи с воссоединением легендарной тройки, но и в Maxima. Там развернули огромную подарочную кампанию по мотивам произведений Джоан Роулинг.

Многие обратили внимание, что магазины начинают подготавливаться к праздникам в начале ноября. ”Возможно, в будущем уже летом на прилавках появится Дед мороз?” — спрашиваю директора. Тот только смеется. Значит, такая вероятность есть.

Перед входом нас встречают сладости. Покупатели сразу видят пипаркок, шоколадные фигурки с Дедом морозом, подарочные упаковки в форме елки. ”Люди любят сладкое, особенно в праздничное время”, — объясняет Эдвинас. Затем следуют рождественские украшения для елки и для квартиры. Сейчас они с 50% скидкой, так как эстоноземельцы уже закупились "праздничным настроением" в первые недели декабря. ”Мы стараемся распродать подобный товар, чтобы он не лежал на складе. Почти все продаем до конца декабря”, — добавляет он.

Но оттока сотрудников из Maxima не было. ”Они предлагают хорошую зарплату. Но мало кто понимает, что за эти деньги они требуют мультифункциональность. Кассир должен быть и работником склада, и зала, и выполнять другие обязанности. У наших работников четкие задачи, так людям проще. Плюс кормим обедами, предлагаем различные стипендии”, — заверил руководитель Maxima в Эстонии.

Говоря о готовой еде, по его словам, у людей все меньше времени на готовку, поэтому их спасают приготовленные обеды и салаты. В этот момент рядом женщина кладет в тележку два солидных ведерка с оливье и винегретом. ”Привычки сложно изменить”, — с улыбкой обращает внимание Эдвинас.

Особенно удивительно, что в прошлом году рыбной продукции на развес купили больше, чем мяса. Несмотря на цену лосося, клиенты все равно делают выбор в пользу рыбы. ”В этом году будет так же”, — уточнил представитель Maxima. Еще удивил ассортимент: есть моллюски, кальмары, мидии, осьминоги. ”Людям хочется себя порадовать. Поэтому берут кролика, утку, гуся и другие деликатесы”.

Мандаринов, конечно, берут про запас. ”Мы продаем 150 тонн мандаринов в неделю по всей Эстонии”, — рассказывает исполнительные директор. Но популярность имеют не только мандарины, но и другие фрукты — особенно цитрусовые: гранат, хурма, манго, апельсины, ананасы. ”В целом продажи фруктов и овощей за последние 3 года увеличились на 30%. Люди хотят есть полезную еду”.

Рост цен на электричество сказался и на продуктах питания. ”Поставщики закономерно повышают цену, но это абсолютно обоснованно. Мы старались в декабре не поднимать цены на продукты, сохранить прежние ценники. Возможно, в январе вырастут цены и у нас”.

Ближе к кассам стоят ящики с одним из главных символов зимних праздников — игристым вином, или в простонародье шампанским. Порой складывается ощущение, что без звука откупоривания пробки не придет Новый год. Многие пьют "шампанское" ровно один раз в году, потому что "так принято".

Чуть поодаль стоит водка, тоже ящиками, тоже по скидке.

Под конец репортажа исполнительный директор магазина просит сделать ему подарок — установить приложение на телефон. Как он отмечает, можно сканировать продукты через телефон, потом отсканировать QR-код на кассе и заплатить в два клика.

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