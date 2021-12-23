Госсуд не удовлетворил жалобу: в ближайшее время могут быть уволены многие работники тетра "Эстония"

Человек, проработавший в Национальной опере 32 года, также обратился в суд с просьбой отменить требование об обязательной вакцинации и, таким образом, также предотвратить увольнение сотрудников, но не получил помощи со стороны административного суда. В конце концов сотрудник обратился в Верховный суд с просьбой предоставить всем сотрудникам предварительную правовую защиту и обязать административный суд рассмотреть данный вопрос, но Верховный суд не взял дело в производство.

Среди 70 сотрудников, которые готовились подать заявление в Национальную оперу ”Эстония”, были как невакцинированные, так и вакцинированные люди, их общим желанием было не терять хороших коллег и не применять ошибочный анализ рисков в своей организации.

Поэтому было предложено отказаться от требования об обязательной вакцинации, но обращение не привело ни к каким изменениям. Насколько известно сотрудникам, обязательная вакцинация не применялась в других театрах.

22 ноября 2021 года административный суд установил, что у сотрудников были гражданские отношения с Национальной оперой, поэтому данное дело не подпадает под юрисдикцию административного суда. Хотя Верховный суд недавно указал, что работники также имеют возможность обжаловать административный акт в административном суде, окружной суд установил, что решение касалось служащих государственной службы, но в случае Национальной оперы работники на трудовом договоре, а не служат на государственной службе. Исходя из вышесказанного окружной суд отклонил апелляцию работника. В Верховный суд также было подано обращение с просьбой предоставить предварительную правовую защиту всем сотрудникам, чтобы предотвратить увольнения, и также попросили Верховный суд обязать административный суд рассмотреть дело, но Верховный суд не счел это дело важным, поэтому он отказался принять дело в производство 21.12.2021 г.