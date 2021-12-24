Адвокат: оскорбление в интернете может стоить тысячи евро. В том числе для того, кого оскорбили

Обидный комментарий в сети может стоить автору сотни и даже тысячи евро, которые будут присуждены судом пострадавшему в качестве компенсации морального ущерба. ”О кибер-оскорблениях и их возможных юридических последствиях написано довольно много, но оскорбительные комментарии из интернета никуда не делись. В этом можно убедиться, бросив беглый взгляд на комментарии, а также на все более новые иски и судебные разбирательства”, — сказал партнер и присяжный адвокат адвокатского бюро Hedman Урмас Кийк.

По мере того, как общение все более и более активно переезжает в киберпространство, можно предположить, что ругательства в нем по-прежнему будут сопровождать нашу жизнь и в будущем.

Если какой-либо написанный в интернете комментарий кажется оскорбительным и возникает желание привлечь виновного к порядку с помощью адвокатов и судов, то по словам присяжного адвоката Hedman в первую очередь стоит очень серьезно подумать о том, окупится ли решение судебным путем, и осознать сопутствующие риски. ”Пострадавший должен быть готов и проиграть, и следовательно — покрыть свои расходы и издержки другой стороны. Даже затраты спора, внешне кажущегося простым, могут оказаться на удивление высокими”, — добавил Урмас Кийк.

Судебные издержки могут исчисляться тысячами евро

”Недавно на мой рабочий стол пришло решение окружного суда по делу, где человек почувствовал себя оскорбленным сообщением в блоге. Некоторые предложения показались ему неправильными и оскорбительными, и он обратился в суд, чтобы опровергнуть их. Потерпевший также потребовал компенсации за ущерб на усмотрение суда”, — привел недавний пример своей практики Кийк.