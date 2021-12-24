Адвокат: оскорбление в интернете может стоить тысячи евро. В том числе для того, кого оскорбили(6)
Обидный комментарий в сети может стоить автору сотни и даже тысячи евро, которые будут присуждены судом пострадавшему в качестве компенсации морального ущерба. ”О кибер-оскорблениях и их возможных юридических последствиях написано довольно много, но оскорбительные комментарии из интернета никуда не делись. В этом можно убедиться, бросив беглый взгляд на комментарии, а также на все более новые иски и судебные разбирательства”, — сказал партнер и присяжный адвокат адвокатского бюро Hedman Урмас Кийк.
По мере того, как общение все более и более активно переезжает в киберпространство, можно предположить, что ругательства в нем по-прежнему будут сопровождать нашу жизнь и в будущем.
Если какой-либо написанный в интернете комментарий кажется оскорбительным и возникает желание привлечь виновного к порядку с помощью адвокатов и судов, то по словам присяжного адвоката Hedman в первую очередь стоит очень серьезно подумать о том, окупится ли решение судебным путем, и осознать сопутствующие риски. ”Пострадавший должен быть готов и проиграть, и следовательно — покрыть свои расходы и издержки другой стороны. Даже затраты спора, внешне кажущегося простым, могут оказаться на удивление высокими”, — добавил Урмас Кийк.
Судебные издержки могут исчисляться тысячами евро
”Недавно на мой рабочий стол пришло решение окружного суда по делу, где человек почувствовал себя оскорбленным сообщением в блоге. Некоторые предложения показались ему неправильными и оскорбительными, и он обратился в суд, чтобы опровергнуть их. Потерпевший также потребовал компенсации за ущерб на усмотрение суда”, — привел недавний пример своей практики Кийк.
Суды первой и второй инстанций не нашли в сообщении ничего неприемлемого и признали правоту блогера. ”Истец на это пожелал подать апелляцию в Государственный суд, поскольку не был согласен с решением. Он также хотел сменить адвоката, потому что не был удовлетворен результатами работы своего прежнего представителя. Когда я ознакомился с решением, я не увидел существенных упущений, поэтому, по моей оценке, обращаться в Государственный суд не было смысла”, — продолжил Кийк.
Однако только в уездном суде расходы ответчика уже достигли 15 000 евро, и он требовал их оплаты от истца.
Помимо разочарования, истцу после поражения пришлось оплачивать и огромные счета за представлявшего его адвоката и привлеченных экспертов. ”К счастью для истца, суды уменьшили расходы ответчика, сочтя их неоправданно высокими, но истец, как проигравший, все же должен был возместить ответчику почти 7000 евро”, — привел пример адвокат. Таким образом, оставшуюся сумму должен был заплатить ответчик, хотя он и выиграл дело.
По словам присяжного адвоката Hedman, это не было каким-то исключительно длительным делом. ”Рабочая нагрузка была вполне нормальной — пара заседаний, мнения некоторых экспертов и т.д. Стоимость, казалось бы, простого спора может достигать тысяч евро”, — добавил он. В данном случае финансовые потери понесли обе стороны, но в основном — истец.
В общей сложности цена оскорбления может исчисляться тысячами евро. Поэтому стоит серьезно задуматься, имеет ли смысл реагировать на оскорбление обращением к адвокату или разумнее преодолеть эмоции и двигаться по жизни дальше.