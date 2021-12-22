Рождественская ярмарка в Ыйсмяэ открыта до вечера воскресенья

Старейшина района Хааберсти Олег Сильянов сказал, что специально для ярмарки на пруду установлены домики для торговли, где продаётся рождественский товар, изделия рукоделия, игрушки, а также можно приобрести закуски и напитки. ”Каждый найдёт на ярмарке что-то интересное и даже в последний момент купить подарки”, — рассказал старейшина.

”Также на пруду установлены интересные световые инсталляции и играет рождественская музыка. 25 декабря в 17.00 благословение даст учитель Эстонской Евангелистской лютеранской церкви прихода Яаани Яаан Таммсалу”, — добавил Сильянов и пригласил всех желающих прогуляться на праздниках возле пруда Ыйсмяэ.

Дед мороз ждёт маленьких и больших друзей 24 декабря с 12.00 до 13.30, 25 декабря с 12.00 до 14.30 и 26 декабря с 10.00 до 14.00. Самых маленьких гостей ярмарки бесплатно покатают на пони 24, 25 и 26 декабря с 13.00 до 15.00.

Рождественская ярмарка открыта 22 декабря с 16.00 до 20.00 и с 23 по 26 декабря с 12.00 до 18.00. Ярмарку организует управа района Хааберсти.